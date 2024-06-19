الأربعاء 19 يونيو 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى

البنوك
البنوك

موعد عودة عمل البنوك.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث" جوجدل"، عن موعد عودة البنوك ولاسيما مع قرب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

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عودة العمل بالبنوك 

ووفقًتا لما أعلنه البنك المركزي المصري فإن البنوك سوف تستأنف عملها اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 23 يونيو الجاري بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، إذ أنها تعمل على مدار الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 

وقد أعلن مجلس الوزراء عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الحكومي، إذ بدأ الموظفون إجازة عيد الأضحى من يوم السبت الماضي 15 يونيو 2024 وتستمر حتى الخميس 20 يونيو 2024، وهى إجازة مدفوعة الأجر.

وحددت وزارة العمل عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص، حيث بدأ الموظفون الإجازة يوم السبت الماضي 15 يونيو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024، وهى إجازة مدفوعة الأجر.

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