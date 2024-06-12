توافد الطلاب على اللجان فى اليوم الثانى لامتحانات الثانوية العامة بالفيوم

توافد الطلاب فى الثامنة صباح اليوم الاربعاء على لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الفيوم وفتحت اللجان ابوابها فى الثامنة والربع لاستقبال الطلاب الذين سيؤدون الامتحان فى المحافظة والبالغ عددهم 18 ألف 274 طالب وطالبة، بالإضافة إلي 13 طالب للنور للمكفوفين.

ويؤدى الطلاب الامتحان اليوم فى مادتى الاقتصاد من التاسعة صباحا وحتى العاشرة والنصف والاحصاء من الحادية عشرة صباحا حتي الثانية عشرة ونصف وهذه المواد رغم انها مواد نجاح ورسوب الا انها لاتضاف الى المجموع.

وقامت الاجهزة التنفيذية فى الفيوم باقامة حرم امنى امام مقار لجان امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها 40 لجنة فى المحافظة لاتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للدخول لاداء الامتحان فى سهولة ويسر، وقرر المحافظ الغاء الاسواق الاسبوعية فى الشوارع والطرق التى بها مقار لجان امتحانات الثانوية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالفيوم قد انتهت من جميع الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الثانوية العامة، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم على ضرورة توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات، وشددت على عدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين والعاملين باللجان الهاتف المحمول والسماعات والساعات والأجهزة الإلكترونية، وانه تم تجهيز جميع اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة والمراوح بكل لجنة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا، وتم التنسيق مع مديرية أمن الفيوم وذلك من أجل التأمين الكامل للجان الامتحانات وخطوط السير وأوراق الأسئلة والإجابة، والتنسيق مع مديرية الصحة بالفيوم، وذلك بتكليف طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة ، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ .

استراحات للمراقبين

واشارت "قرنى" انه توفير 18 استراحة للمعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وتجهيزها على أعلى مستوى ،وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة من (آسرة ومشتملاتها - بوتاجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه) وغيرها من التجهيزات التى تتيح إقامة جيدة تليق بالمعلمين.والتي تضمن للمعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة إقامة كريمة، من أجل تهيئة الجو المناسب للمعلمين أثناء فترة الامتحانات واقامتهم بمحافظة الفيوم.

واكدت على ضرورة توفير بيئة مناسبة وجيدة ، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وانه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية، لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أي طارئ قد يحدث، ومتابعة سير أعمال الامتحانات أثناء وقت الامتحان، ومتابعة خروج صناديق الأسئلة من المطبعة السرية ووصول صناديق الأسئلة إلى اللجان ، والعمل على حل كافة المعوقات التى تواجه العمل داخل لجان سير الامتحان، فضلًا عن رصد أعمال الغش اثناء فترة أداء الامتحانات.

وأكدت وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والمحافظة على انضباط العملية الامتحانية داخل اللجان ,و تجهيز خطوط سير مختلفة لتوزيع أسئلة الإمتحانات، بمركز توزيع الأسئلة للامتحانات، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.

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