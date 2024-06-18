وكيل صحة البحيرة يتفقد مستشفى إيتاى البارود

قام الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجولة مرورية تفقد خلالها العمل بمستشفى ايتاى البارود المركزي .

فى تواجد الدكتور إسلام أبوزيد مدير المستشفى، ونواب المدير، ورئيسة قسم الصيدلة، والفريق الطبي والإدارى بالمستشفى .

وقدم التهنئة بالعيد لجميع الحضور، ثم قام بالمرور على أقسام الإستقبال والطوارئ حيث تواجد الفريق الطبي على رأس العمل، كما تابع العمل بصيدلية الطوارئ ، وإطمأن على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما قام جميعة بالمرور على وحدة الكلى، وقدم التهنئة لجميع المرضى والعاملين بالعيد، والإستماع لمطالبهم، وإستبين منهم عن رأيهم فى الخدمة المقدمة .

وتابع العمل فى قسم الأشعة، كما تابع العمل فى باقى أقسام المستشفى وانتظام وتواجد الأطباء، وأطقم التمريض، والفرق الطبية على رأس العمل وفقًا لجدول طوارئ عيد الأضحى، وراجع توافر الأرصدة من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع الفصائل.

وأكد خلال جولته، على الإستغلال الأمثل لكل أوجه الموارد المتاحة، من أجل التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

وفى ختام جولته التفقدية أعرب وكيل صحة البحيرة، عن خالص شكره وتقديرة للفريق الطبي والإداري بالمستشفى، ولكافة العاملين بها، وأشاد بالمجهود المبذول من جميع العاملين بالمستشفى من أجل تقديم خدمة ذات جودة تنال ثقة المواطن البحراوى .