تنبيه هام من وزير التعليم لمراقبي امتحانات الثانوية العامة 2024

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها للمراقبين في امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على المراقبين في امتحانات الثانوية العامة 2024 في بالتزام الهدوء أثناء امتحان الطلاب لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتركيز في الاجابة.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم على مواصلة إجراءات التفتيش الدقيق قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالحرص على عدم اصطحاب الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 للهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أثناء الامتحان.

توجيهات امتحانات الثانوية العامة 2024

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على توزيع البابل شيت في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على الطلاب مبكرًا.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التزام جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 في بتوزيع البابل شيت علي الطلاب قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الهدف من توزيع أوراق البابل شيت مبكرًا في امتحانات الثانوية العامة 2024 هو السماح للطلاب بكتابة بياناتهم دون التأثير على وقت الإجابة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة التأكد من كتابة البيانات في أوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل دقيق وصحيح حتى يحصل الطالب على حقه كاملا.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكد من مراجعة الملاحظين لدقة البيانات في أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2024، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتسليم ورق الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2024 على الطلاب في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على مديري الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتأكد من توفير المراوح داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل اسئنافها.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمواصلة الاستعدادات لاستئناف امتحانات الثانوية العامة 2024 عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمواصلة مراجعة أعمال الصيانة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية.

استئناف امتحانات الثانوية العامة 2024

وتستأنف امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، بوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة اللغة العربية يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح.

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويجيب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2024 في نموذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية في ورقة خاصة.

