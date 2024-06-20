آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تصحح إلكترونيًا بشكل كامل سواء في أسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تصحيح الأسئلة الموضوعية في امتحانات الثانوية العامة 2024 يتم بشكل إلكتروني بحت من خلال الماسح الضوئي لأوراق البابل شيت.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا من خلال مصححين اثنين منفصلين، وفي حالة الاختلاف يحكم بينهما مصحح ثالث.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوزيع الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل يتضمن كل الإجابات المحتملة بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الاجابة حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

بدء أعمال كنترول امتحانات الثانوية العامة 2024

وبدأت أعمال الكنترول المركزي لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024، في مقره بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جاهزية الكنترول المركزي لتصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء الاستعدادات لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 في الكنترول المركزي بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى انتهاء عمليات الاستعداد لبدء أعمال الكنترول المركزى لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء تجهيز القاعات المخصصة تمهيدا لاستقبال أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2024.

بدء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024

وتبدأ أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الأحد المقبل الموافق 23 يونيو 2024، في الكنترول المركزي بمدينة السادس من أكتوبر.

ويعمل مدخلو البيانات بالكنترول المركزى على تنقية وتدقيق بيانات طلاب الثانوية العامة ومراجعة تظليل أرقام جلوس الطلاب في ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية.

وتجرى أعمال إعداد الكنترول المركزى لاستقبال أوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة 2024 في أولى المواد المضافة للمجموع اللغة العربية التي من المقرر أن تعقد يوم السبت المقبل، تمهيدا لإعدادها لعملية التصحيح الإلكترونى.

