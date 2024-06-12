إنتهاء إمتحان مادة الإقتصاد في الثانوية العامة بالبحيرة

تجمع المئات من أولياء امور طلاب الثانوية العامة أمام لجان الإمتحانات ، للإطمئنان علي أبنائهم عقب إنتهاء الفترة الاولي ، والتي أدي فيها الطلاب امتحان مادة الإقتصاد ، حيث أكد الطلاب سعادتهم بمستوي الأسئلة

وكانت إمتحانات الثانوية العامة قد إنطلقت في يومها الثاني بمحافظة البحيرة ، في التاسعة من صباح اليوم، حيث أدي الطلاب إمتحان مادة الإقتصاد في الفترة الأولي والتي إنتهت في العاشرة والنصف صباحا ، ثم يبدأ إمتحان مادة الإحصاء الساعة الحادية عشر وتنتهي الثانية عشر والنصف .

وكان الطلاب قد إنتظموا في الدخول إلي اللجان قبل بدء الإمتحان بحوالي 25دقيقة وسط إجراءات مشددة لمنع دخول التليفونات المحمولة .

ويجلس أولياء الامور والذين حضروا بصحبة أبنائهم ، في الشوارع الجانبية ،يحمل بعضهم المصاحب لقراءة القرآن طوال فترة الإمتحان ، بينما يحمل البعض العصائر و البسكويت للطلاب .

كان العديد من طلاب الثاوية العامة بمدارس البحيرة ، عن سعادتهم بسهولة أسئلة إمتحانات اليوم الأولي في مادتي التربية الدينية والترتبية الوطنية