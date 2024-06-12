الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إنتهاء إمتحان مادة الإقتصاد في الثانوية العامة بالبحيرة

اجان الثانوية العامة
اجان الثانوية العامة

تجمع المئات من أولياء امور طلاب الثانوية العامة أمام لجان الإمتحانات ، للإطمئنان علي أبنائهم عقب إنتهاء الفترة الاولي ، والتي أدي فيها الطلاب امتحان مادة الإقتصاد ، حيث أكد الطلاب سعادتهم بمستوي الأسئلة

وكانت إمتحانات الثانوية العامة قد إنطلقت في يومها الثاني بمحافظة البحيرة ، في  التاسعة من صباح اليوم، حيث أدي الطلاب إمتحان مادة الإقتصاد في الفترة الأولي والتي إنتهت في العاشرة والنصف صباحا ، ثم يبدأ إمتحان مادة الإحصاء  الساعة الحادية عشر وتنتهي الثانية عشر والنصف .

وكان الطلاب قد إنتظموا في الدخول إلي اللجان قبل بدء الإمتحان بحوالي 25دقيقة وسط إجراءات مشددة لمنع دخول التليفونات المحمولة .

ويجلس أولياء الامور والذين حضروا بصحبة أبنائهم ، في الشوارع الجانبية ،يحمل بعضهم المصاحب لقراءة القرآن طوال فترة الإمتحان ، بينما يحمل البعض  العصائر و البسكويت للطلاب .

كان العديد من طلاب الثاوية العامة بمدارس البحيرة  ، عن سعادتهم بسهولة أسئلة إمتحانات اليوم الأولي في مادتي التربية الدينية والترتبية الوطنية

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