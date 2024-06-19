كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجراءات مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أي ظاهرة غش في امتحانات الثانوية العامة 2024 أيا كانت دون تهاون.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ببذل كل الجهود الممكنة لضمان انتظام سير لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

إجراءات مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع باركود على أوراق امتحانات الثانوية العامة 2024، أعلى وأسفل البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن وضع الباركود على أوراق امتحانات الثانوية العامة 2024 يستهدف تأمينها ومنع أي فرصة لتسريبها.

ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإجراء تفتيش دقيق على الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن التفتيش الدقيق يجرى على الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 باستخدام العصا الإلكترونية.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل، أو سماعات، أو ساعات سمارت، أو أجهزة الكترونية”.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم دخول الملاحظين أيضا لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بالهاتف المحمول.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة التنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، مشددا إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة مراجعة كاميرات المراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 والتأكد من صيانتها.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأهمية كاميرات المراقبة لرصد أي أعمال غش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، ورصد أية مخالفات في حينها، من خلال غرف العمليات؛ لضمان انضباط سير الامتحانات.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه فى حال حدوث أى مشكلة للكاميرات، تقع تحت مسؤلية الملاحظ ورئيس اللجنة في امتحانات الثانوية العامة 2024.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه تم تدريب رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على آليات دخول الطلاب، وإعداد التقارير اليومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم.