نقل الفنان أحمد جلال عبد القوي إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية داخل السجن

تعرض الفنان أحمد جلال عبد القوي، لوعكة صحية ناتجة عن إصابته بضيق تنفس داخل محبسه، الذى فيه ينفذ حكما بالسجن لمدة عام في قضية تعاطى مواد مخدرة، على الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحت تصرف الجهات المختصة.

نقل الفنان أحمد جلال عبد القوي إلى المستشفى

وفي وقت سابق، رحلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العجوزة، الفنان أحمد جلال عبد القوي، إلى سجن الكيلو عشرة ونص، لتنفيذ حكم قضائي ضده بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على الفنان أحمد جلال عبد القوي، لتنفيذ حكم قضائي ضده بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 25503 لسنة 2023، المتهم فيها أحمد جلال عبد القوي، تفاصيل واقعة تعاطيه وإحرازه 4 أنواع من المخدرات.

وأوضحت التحقيقات، أن أحمد جلال عبد القوي أحرز 4 أنواع مخدرات وهي: جوهر مخدر الأفيون والأمفيتامين والمورفين والترامادول، بقصد التعاطي وأنه أحرز البنزوديازيين بقصد التعاطي.