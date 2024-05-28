طلاب برنامج الطب بجامعة الإسكندرية الأهلية ينظمون يوم ثقافى ترفيهي

نظَّم طلاب برنامج الطب - كلية الطب بجامعة الإسكندرية الأهلية، يوماً طلابياً ثقافياً ترفيهياً، تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد طنطاوي، المدير التنفيذي برنامج الطب، والأستاذة الدكتورة رضوى مهنا، المنسق العام للبرنامج. ياتي ذلك ، فى إطار حرص على تنمية مهارات طلابها وتعزيز التواصل بينهم وبين أساتذتهم وتوفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للإبداع والتواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، تضمن اليوم سلسلة من المحاضرات القيمة التي تناولت المسار المهنى وفرص العمل داخل مصر وخارجها لطلاب الطب، حيث ألقى الأستاذ الدكتور أحمد صبري، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب- جامعة الإسكندرية ومدير برنامج التدريب الإلزامي بمستشفيات جامعة الإسكندرية، محاضرة بعنوان "المسار المهني وفرص العمل لطالب الطب".

كيفية العمل في بريطانيا

وألقى الدكتور محمود رأفت، المعيد بقسم الفسيولوجى، كلية الطب- جامعة الإسكندرية، محاضرة عن كيفية العمل في بريطانيا واجتياز امتحان PLAB، والطالب يوسف شهاب تناس، الحاصل على أعلى سكور في امتحان USMLE والذي تحدث عن كيفية اجتياز هذا الامتحان للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية،

‎كما تم الإعلان عن إنشاء جمعية علمية خاصة بالبرنامج Alexandria National Scientific Student Association، والتي بدأ الإعداد لها من العام الماضى بفريق متميز من الطلاب وأصبح معترف بها الآن من قبل الاتحاد الدولى لجمعيات طلاب الطب بمصر.



تعزيز أواصر المحبة

وشمل الجزء الثاني من اليوم أنشطة ومسابقات ترفيهية شارك فيها الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، مما ساهم في تعزيز أواصر المحبة والمودة بينهم، كما أبدع العديد من الطلبة في إظهار مواهبهم في مجالات الشعر والغناء والعزف.

وأجرى الطلاب لقاءات مع أعضاء إدارة البرنامج، الأستاذ الدكتور أحمد طنطاوي المدير التنفيذي لبرنامج الطب، الأستاذة الدكتورة رضوى مهنا، المنسق العام للبرنامج ، الأستاذة الدكتورة مها حجازي، رئيس وحده القياس والتقييم ورئيس لجنة المناهج بالبرنامج و الأستاذة الدكتورة عزة بركة؛ رئيس وحدة ضمان الجودة بالبرنامج وتحدث حضراتهم عن أهمية التوازن بين الحياة المهنية والشخصية و كيفية تطوير المهارات البحثية للطلاب وعن التحديات التي تواجه الأطباء الجدد وكيفية التغلب عليها.

المشرف الأكاديمي

وشارك فى الاحتفالية الدكتور محمود الخشن، المشرف الأكاديمي على جامعة الإسكندرية الأهلية، والدكتور يسري طه، عميد التسجيل والقبول بالجامعة، والدكتورة إيمان يوسف، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ورؤساء الأقسام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ببرنامج الطب جامعة الإسكندرية الأهلية.

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