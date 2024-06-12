"المرأة الجديدة" تطالب بتطبيق معايير العمل اللائق واشتراطات تشغيل الأطفال

أصدرت مؤسسة المرأة الجديدة بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عماله الأطفال الموافق 12 يونيه من كل عام وذلك عبر صفحتها على موقع " فيسبوك "قالت فيه :

يتعارض عمل الأطفال مع تمتعهم بحقوقهم الأساسية في الترفيه والصحة والتعليم الجيد والأمان والحماية.

كما يتعرض الأطفال للاستغلال سواء من قبل أصحاب العمل لتعاملهم مع الأطفال باعتبارهم عمالة رخيصة، وفئة لا تطالب بشروط العمل اللائق، في الوقت الذي تتواطىء فيه الأسر باعتبار أطفالهم مصدر للدخل والإعالة، كل هذا في ظل غياب رقابة أجهزة الدولة على الاشتراطات الواجب توافرها عند تشغيل الأطفال.

عمالة الأطفال

واضاف البيان : تتركز عمالة الأطفال في مجالات: الزراعة والخدمة المنزلية، والورش، والأفران، وهي مجالات تتسم بخطورة طبيعة العمل، وغياب وسائل النقل الآمنة فيها.

وأوضح البيان ان حادث معدية أبو غالب لم تكن الواقعة الأولى في حوادث وإصابات راح ضحيتها الأطفال، ولن تكون الأخيرة مالم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل الأطراف المسؤولة.

ويظهر تواطىء الأهالي، في إرسال أبناء آخرين لهم في حال تعرض أحد أبنائهم للإصابة أو الوفاة، لاستكمال العمل وعدم خسارة فرصة العمل!

العدالة الاجتماعية

وطالب البيان بأن تلتزم الدولة بتوفير العدالة الاجتماعية وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية، والالتزام بتطبيق معايير العمل اللائق واشتراطات تشغيل الأطفال من خلال الرقابة على أماكن العمل والتفتيش على السلامة والصحة المهنية، وقيام مفتشي العمل بدور فاعل وحقيقي في رصد الانتهاكات الخاصة بعمل الأطفال والتصدي لها.

كما طالب البيان بتفعيل دور كلًا من خط نجدة الطفل 16000 التابع لمجلس القومي للأمومة والطفولة، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.