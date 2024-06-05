التربية والتعليم تكرم الطلاب الفائزين في مسابقتي "التصوير والتصميم الفني"

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم، الطلاب المبدعين الفائزين في مسابقتي "التصوير والتصميم الفني والأشغال الفنية" بمسرح مديرية التربية والتعليم بالجيزة تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وكرم الطلاب الفائزين بالمسابقة من مراحل التعليم الإعدادي بالمدارس اللغات والمدارس الرسمية لغات، والتعليم الثانوي العام بالمدارس الدارسة اللغات الأجنبية (الألمانية والايطالية والأسبانية والصينية ) كلغة أجنبية ثانية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رباب عبد المحسن مدير عام تنمية مادة التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم ونجلاء زكريا مدير عام تنمية اللغة الألمانية واللغات الأجنبية غير الإنجليزية والفرنسية، وقيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومسئول المعهد الإيطالي التابع للسفارة الإيطالية بمصر وأساتذة اللغات الأجنبية بجامعات مصر.

التربية والتعليم: نستهدف تشجيع الطلاب على البحث والاطلاع

وأكدت الدكتورة رباب عبد المحسن مدير عام تنمية مادة التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم، أن الهدف من المسابقة الفنية هى تشجيع الطلاب على البحث والاطلاع وممارسة الأنشطة المختلفة، وتطوير لغتهم فى إطار ممارسة الأنشطة الممتعة، وتعزيز تعلم اللغات الأجنبية، وتوضيح الروابط التاريخية وعمق العلاقات بين مصر ودول تلك اللغات، فضلًا عن تعريف الطلاب بثقافة وأهم المعالم السياحية بها، وأهم السمات المشتركة بين ثقافة مصر وبلاد تلك اللغات.

وأوضحت نجلاء زكريا مدير عام تنمية اللغة الألمانية واللغات الأجنبية غير الإنجليزية والفرنسية بوزارة التربية والتعليم، إلى أن المسابقة اشترك بها 350 طالب من اللغات المختلفة (الألمانية، والإيطالية، والأسبانية، والصينية)، حيث فاز عدد 31 طالب من محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنوفية) بشهادات تقدير وجوائز عينية مقدمة من المراكز الثقافية لهذه اللغات، كما تم تقديم شهادات تقدير وجوائز لموجهي عموم اللغات الأجنبية (الألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية)، وكذلك موجى عموم التربية الفنية، وشهادات تقدير لمعلمى الطلاب الفائزين.