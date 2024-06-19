وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بحميات وصدر الزقازيق

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة تفقدية استهدفت المرور على مستشفيات الصدر والحميات بالزقازيق، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وأعمال التطوير التي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين.

تفقد وكيل الوزارة خلال زيارته التي جاءت في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، خاصةً في أيام العطلات الرسمية، الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الصدر، وتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات والمعايير اللازمة لاعتماد المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والتأكد من عدم وجود أي نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، كما قام بتفقد قسم المعامل والتأكد من كفاءة عمل الأجهزة به، وكذلك كفاءة عمل الأجهزة بقسم الأشعة، وخاصة المقطعية.

وناظر وكيل الوزارة السجلات الطبية بالقسم، وتم التأكيد على أهمية أتباع بروتوكولات العلاج، وإجراء الفحوصات الطبية للمرضى وفقاً للتعليمات المحددة من اللجنة العلمية، كما تفقد الأقسام الداخلية والعناية المركزة، وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تأكد من تطبيق كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمستشفى، كما وجه بتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بقسم الأطفال والذي يسع لعدد ٥ أسرة، ويقدم الخدمة الطبية لحالات الصدر من الأطفال، كما أطمأن على كفاءة عمل الأجهزة بقسم التعقيم.

وتفقد الدكتور هشام مسعود خلال زيارته الثانية الأقسام الداخلية بمستشفى حميات الزقازيق، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وقام بالاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، موجها بالاهتمام بالجانب الطبي والنفسي لحالات نقص المناعة، مع توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، ومن توافر كافة اللقاحات والأمصال بعيادة عقر الحيوان، متفقداً العناية المركزة للأطفال الجديدة، والتي تم تشغيلها تجريبياً خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد تجهيزها بالدور الأرضي بالمبنى الاقتصادي، بقدرة استيعابية ٦ أسرة، بتكلفة تقديرية تقارب ٢ مليون جنيه، والتي تختص بتقديم الرعاية الطبية لمرضى الحميات من الأطفال.

وكلف وكيل الوزارة، مدير عام الطب العلاجي باستمرار التدريب الجيد والتعليم الطبي المستمر للفرق الطبية على أداء الخدمة، والتعامل مع الأجهزة الطبية، كما اطمأن على الخدمة الطبية المقدمة بالعناية المركزة لمرضى الكبد، وعناية مرضى الحميات، والتي تم تطويرهما وتوسعتهما لتصل القدرة الاستيعابية لهما إلى ١٩ سرير بدلاً من ١٦ قبل التطوير، مشدداً على شركة الأمن بتنظيم الزيارة الخاصة بالمرضى داخل الأقسام الطبية لمنع التكدس وحفاظاً على صحة وسلامة المرضى.

وعاين وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أعمال التطوير والتوسعات التي تمت حتى الآن بالمستشفى ضمن خطة وزارة الصحة، حيث تم تطوير مبنى الوحدات المتخصصة بالحميات، والمكون من أربعة أدوار، ويتضمن قسم للكلى الصناعي، وقسم للكبد ومناظير الجهاز الهضمي، وقسم للعناية مركزة، وقسم داخلي، ومبني آخر للأقسام الداخلية، وتم التشغيل التجريبي لهذه الأقسام خلال الفترة القليلة الماضية، لتصل القوة الاستيعابية للمستشفى إلى ١١٩ سرير.