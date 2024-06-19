هؤلاء الأكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم.. أطباء يحذرون

على الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم يتطور بشكل رئيسي في منتصف العمر ولدى كبار السن، إلا أنه يتم تشخيص الأطفال والمراهقين الأمريكيين بشكل متزايد بارتفاع ضغط الدم، وهذا يزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومشاكل القلب.

3% من الأطفال والمراهقين يعانون من ارتفاع ضغط الدم

يعاني عدد متزايد من الأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة من ارتفاع ضغط الدم، كما يلاحظ الخبراء وتشير الدراسات إلى أن قفزات الضغط لوحظت بالفعل في 3.5٪ من جيل الشباب في أمريكا.

وفي السابق، قدر العلماء عدد الأطفال والمراهقين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بنسبة 1٪ - 2٪، ويطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم "القاتل الصامت" لأنه غالبا ما يتطور دون أي أعراض، ولكن يمكن أن يؤدي إلى السمنة ومشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتقليديا، لوحظ هذا الاضطراب في منتصف العمر وكبار السن، ولكن الآن يعاني الأطفال بشكل متزايد من ارتفاع ضغط الدم.

يؤكد الخبراء أنه بعد تشخيص ارتفاع ضغط الدم لدى الطفل، يمكن للأطباء بدء أنواع مختلفة من العلاج الفعالة للغاية.

ومع ذلك، غالبا ما يتطور ارتفاع ضغط الدم دون أي أعراض لسنوات عديدة، مما يؤدي إلى عواقب محزنة ولهذا السبب يوصي أعضاء الجمعية الأمريكية لطب الأطفال الأطباء بفحص ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين على نفس الفترات كما يفعلون في منتصف العمر وكبار السن.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الجمعية دليلا جديدا، يحتوي على معايير لمؤشرات ضغط الدم لدى الأطفال ذوي الأوزان المختلفة.

يلاحظ الأطباء أن ارتفاع ضغط الدم غير المعالج له تأثير سلبي على القلب والدماغ والكلى ولكن في الشباب، يمكن علاجه بنجاح بسبب التغيرات في نمط الحياة واستقرار التغذية ومستوى النشاط البدني.

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تؤثر على شرايين الجسم، ويُطلَق عليها أيضًا فرط ضغط الدم. في حال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين عالية للغاية باستمرار ويجعل هذا القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم.

يُقاس ضغط الدم بوحدة الملليمتر الزئبقي (ملم زئبقي) تُوصَف الحالة عمومًا بأنها ارتفاع في ضغط الدم عندما تكون قراءة ضغط الدم 80/130 ملم زئبقي أو أعلى.

تقسم الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية ضغط الدم إلى أربع فئات عامة.