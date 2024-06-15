إصابة ربة منزل وابنيها تناولوا وجبة سمك الأرنب السام

تباشر جهات التحقيق بالإسكندرية، تحقيقاتها في إصابة ربة منزل وابنيها من منطقة الدخيلة، بالتسمم الحاد، عقب تناولهم وجبة سمك الأرنب السامة وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وطلبت جهات التحقيق سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة تفاصيل شراء السمكة السامة باعتبارها محظور تداولها في الأسواق.

وكشف الزوج في التحريات أنه اصطاد السمكة من مياه البحر، ونقلها للمنزل وطهيها، وبعد أكلها شعرت الأسرة بحالة إعياء فجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارا من مركز السموم التابع للمستشفى الرئيسي الجامعي، عن وصول كل من ربة منزل 44 عاما، ونجليها 16عاما، طالب، و9 سنوات، طالب، مقيمين بمنطقة البوابة 8 دائرة قسم الدخيلة، مصابين بتسمم غذائي.

وبالانتقال للمستشفى، تبين من الفحص إصابة الأم ونجليها بتسمم حاد، وجرى إعطائهم العلاج اللازم، وخرج الأبناء من المستشفى عقب تلقيهم الإسعافات اللازمة، فيما تتبقى الأم تحت الرعاية الطبية.

وفى سياق اخر فقد امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة

كما امرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.