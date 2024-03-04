السفيرة الأمريكية: مصر وجهة مهمة لمصدري الولايات المتحدة

خلال زيارتها للشرقية

افتتح مجلس تصدير فول الصويا الأمريكي والمركز الدولي للأسماك، أعمال البرنامج التدريبي رقم ٦٦ حول إدارة المفرخات البحرية أحد برامج مركز تميز فول الصويا بمقره بالعباسة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وذلك بحضور وفد رفيع المستوي من السفارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور السفيرة هيرو مصطفي جارغ، سفيرة الولايات المتحدة لدي جمهورية مصر العربية، وكريستوفار ريكر، الوزير المفوض للشئون الزراعية، وجيني مورغان، الملحق الزراعي بالسفارة، والدكتور أحمد والي المختص بالشئون الزراعية، وأحمد لطفي، المتخصص بالشئون الإعلامية، ومن جانب مجلس تصدير فول الصويا الأمريكي، موسي وكيلة، المنسق الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور صلاح مصيلحى، عضو مجلس أمناء الدولي للأسماك ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومن جانب الدولي للأسماك الدكتور أحمد نصر الله، مدير مكتب مصر، والدكتورة دعاء فوزي، مديرة الموارد البشرية والتدريب بمصر.

ويشارك في التدريب الذي يمتد على مدار ٣ أيام ٥٠ مشارك من صغار المزارعين والمنتجين وأصحاب المفرخات والمزارع السمكية بمختلف محافظات مصر بالإضافة إلى عدد من الباحثين في القطاع

وقد أعربت السفيرة الأمريكية عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الملهم قائلة: "لقد أكد وزير الزراعة الأمريكي مؤخرا على أهمية توحيد الجهود للحد من أثر الكربون، ويسعدني رؤية التعاون بين المركز الدولي ومجلس فول الصويا نحو تحقيق زراعة مائية وتربية أسماك أكثر استدامة، فمصر هي وجهة هامة لمصدري الولايات المتحدة كما أن تعاوننا ذات الأمد الطويل هو طريق إنتعاش الصناعة فإن جهودكم المشتركة وتعاوننا مع الشركاء العالميين هو نقطة حاسمة في تقليل تأثيرات عوامل تغير المناخ والقضاء علي الجوع، والتوجه نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز النمو الأقتصادي خاصة بأن عدد سكان العالم سيبلغ عددهم ١٠ مليار شخص بحلول عام ٢٠٥٠".

وأوضحت خلال كلمتها ، أن فريق وزارة الزراعة الأمريكية في السفارة يهدف إلى ربط صناعات الزراعة الأمريكية بشركاء أجانب من خلال المنظمات والمؤسسات التجارية، كما أثنت على الشراكة مع مجلس فول الصويا كونه أحد أهم الشركاء الفاعلين في مصر من خلال برامج بناء القدرات التي يقدمها مركز تميز فول الصويا في مصر والتي أتاحت فرص عديدة لتبادل الخبرات والشراكات بحيث يلتقي العلم والأبتكار معاً كونهما أحد أهم الأدوات الأساسية للولوج لزراعة مستدامة.

وأعرب موسي وكيلة، المنسق الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في كلمته عن سعادته بإمتداد التعاون مع الدولي للأسماك قائلاً: "إن تعاونا المثمر مع المركز الدولي وجهاز حماية وتنمية البحيرات ووزارة الزراعة في الولايات المتحدة وأيضاً القطاع الخاص هو الأداة الرئيسية لدعم تطوير قطاع الأستزراع المائي في مصر، فإن برامج مركز تميز فول الصويا قد نجحت في إستقطاب فاعلين في القطاع من مختلف الخلفيات علي مستوي محافظات مصر خاصةً من مناطق تمركز المزارع السمكية وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما أن البرنامج رقم ٦٦ الذي نشهده اليوم يعتبر علامة فاصلة في طريق النجاح نحو رحلتنا المثمرة، إن مجلس تصدير فول الصويا الأمريكي يؤكد ألتزامه نحو تقديم برامج تدريبة وورش أفتراضية بشكل شهري لزيادة دعم قطاع الأقتصاد الأزرق في مصر والدول العربية."

وقال الدكتور صلاح مصيلحى، عضو مجلس أمناء الدولي للأسماك ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية،ان التعاون مع كلا الجهتين له الأثر الأكبر على تطور القطاع في مصر حيث بلغ إنتاج مصر من الأسماك سنوياً ٢ مليون طن في عام ٢٠٢٢ بقيمة ٦٢ مليار جنيه مصري وتمثل المصايد الطبيعية ٢١٪ من الإنتاج بينما يمثل الأستزراع السمكي ٧٩٪ هذا وقد بلغ حجم الفرد من الإنتاج المحلي ٢٠ كجم/سنوياً فيما يكون المعدل العالمي ٢٠,٥ كجم سنوياً.

وقد بدأ الوفد جولة تفقدية للوحدات والأنظمة البحثية داخل المركز بدايةً من صوبة الجينات وهي أكبر وحدة أبحاث لدي المجموعة الأستشارية والتي بداخلها يتم إدارة برنامج الأنتخاب الوراثي لسمكة البلطي النيلي والمعروفة محلياً باسم سلالة العباسة

وعن البرنامج قال أحمد نصر الله مير المركز الدولي للأسماك في مصر "إن برنامج الانتخاب الوراثى الذي يتم تطويره وتنفيذه من قبل المركز هو الأكثر تطوراً علي مستوي العالم حيث يتم الأنتخاب علي أساس مستوي النمو ومعدل الإعاشة بعكس البرامج التقليدية من هذا النوع والتي تعمل علي السلالات المحسنة جينياً علماً بأن البرنامج يعمل في مصر منذ أكثر من عشرين عاماً وحتي وقتنا الحالي بهدف زيادة إنتاج،" وتأتي هذه المبادرة في إطار شبكة من الشركاء، مع التركيز على الأستزراع المائي المستدام وسلاسل قيم الأغذية المائية من الإنتاج إلى الاستهلاك مع التأكيد على مقاومة التغيرات المناخية والأستدامة البيئية، هذا وقد أختتم الوفد زيارته إلي نظام الأكوابونيك أحدث الأنظمة البحثية بالمركز وهو نظام زراعي متكامل يجمع بين زراعة النباتات وتربية الأسماك في بيئة واحدة ويتميز هذا النظام بأنه يعتمد على دورة مغلقة لإنتاج منتج غذائي جيد مع الحفاظ علي الموارد المائية كما يعتمد النظام في دورته على الطاقة النظيفة والمتمثلة في الألواح الشمسية في دورته بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للحكومة المصرية لأستراتيجية ٢٠٥٠ للحد من التغير المناخي في مصر.

ويعمل المركز منذ نشأته في عام ١٩٩٧علي تطوير قطاع الثروة السمكية في مصر وأفريقيا وغرب آسيا وذلك بموجب أتفاقية بين وزارة الزراعة المصرية، مركز البحوث الزراعية والمجموعة الأستشارية الزراعية الدولية.

وعن مركز تميز فول الصويا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا،فقد تم افتتاح المركز في سبتمبر لعام ٢٠١٩ ليكون مقره المركز الدولي للأسماك بالعباسة بدعم من مجلس تصدير فول الصويا الأمريكي ومجلس أتحاد فول الصويا، وقد قدم المركز منذ ذلك الحين سلسلة متواصلة من البرامج التدريبية والتدريبات الأفتراضية لمختلف ممثلي القطاع من صغار المزارعين ومنتجي ومصدري ومزارعي الأسماك في مصر والوطن العربي علي يد خبراء مصريين ودوليين.