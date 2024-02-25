ليفربول يعلن موقف محمد صلاح من نهائي الكأس أمام تشيلسي

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأحد إلى ملعب ويمبلي، للاستمتاع بمواجهة تجمع بين فريقي تشيلسي وليفربول بنهائي كأس كاراباو، في المباراة المحدد لها الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويقود النجم المصري محمد صلاح قائمة أبرز الغيابات المحتملة عن النهائي المنتظر اليوم بسبب عدم اكتمال جاهزيته بعد تجدد إصابته في العضلة الخلفية.

ومن جانبه، أعلن مساعد مدرب نادي ليفربول بيب ليندرز أن مشاركة النجم المصري محمد صلاح في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام تشلسي، الأحد، سيعتمد على مدى جاهزيته.

وقال ليندرز خلال مؤتمر صحفي، إن ليفربول سيواصل مراقبة لياقة محمد صلاح وداروين نونيز ودومينيك سوبوسلاي قبل مواجهة تشلسي.

وأضاف: "لقد جئنا في جدول مجنون مرة أخرى، لذلك نلعب كل 3 أيام. علينا حقا أن نرى ما سيحدث مع دومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز ومحمد صلاح".

وأكمل: "تتبقى حصتان تدريبيتان، ثم سنتحقق من إمكانية مشاركتهم صلاح ونونيز وسوبوسلاي وبعد ذلك يمكننا اتخاذ قرار في اللحظة الأخيرة".

إصابة محمد صلاح

وعانى صلاح من إرهاق عضلي ولم يلعب مباراة ليفربول أمام لوتون تاون الأربعاء الماضي التي حسمها "الريدز" برباعية، كما غاب عن ذات المباراة سوبوسلاي ونويز وترينت ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر وكيرتس جونز وديوغو جوتا بسبب إصابات مختلفة.

ويتطلع ليفربول في مواجهة تشلسي لتحقيق لقبه الأول هذا الموسم وإهدائه لمدربه الألماني يورغن كلوب الذي سيرحل عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

وفي السياق، جرى استبعاد ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر وكيرتس جونز وديوغو جوتا رسميا عن مواجهة تشلسي.