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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الصحة في غزة: رصد مليون إصابة بالأمراض المعدية ولا إمكانات طبية لمكافحتها

أطفال غزة
أطفال غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، رصد نحو مليون إصابة بالأمراض المعدية خلال 150 يومًا من الحرب على القطاع، مؤكدة أنه لا يوجد إمكانات طبية لمكافحتها.

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وشددت على أن الاحتلال الاسرائيلي تعمد إحداث كارثة إنسانية وصحية لا توصف ساهمت في انتشار الاوبئة والامراض المعدية.

وأكدت أن قوات الاحتلال الاسرائيلي قتلت 364 كادرًا صحيا واعتقلت 269 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات في خان يونس وشمال غزة.

الوضع الصحي في غزة كارثي للياية 

وأشارت إلى تدمير قوات الاحتلال الاسرائيلي 155 مؤسسة صحية وأخرجت 32 مستشفى و53 مركز صحي عن الخدمة، موضحة أن قوات الاحتلال استهدفت 126 سيارة إسعاف لإخراجها عن الخدمة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال دمرت البنى التحتية لمستشفيات خان يونس وشمال غزة وتحويلها لنقاط طبية، متابعة: “الوضع الصحي في غزة كارثي للياية ولا يمكن وصفه ويزاد سوءا وانهيارا نتيجة عدم ادخال المساعدات الطبية اللازمة”.

 

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