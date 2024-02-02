طائرة المقاولون العرب تتفوق على المعادى

فاز فريق ١٩ سنة شابات للكرة الطائرة بنادي المقاولون العرب على نادي المعادي بنتيجة ٣ / ٢ في إطار مباريات بطولة الجمهورية.

ويتكون الجهاز للمقاولون من:-



المدير الفني كابتن/ أحمد جوده

مدرب الفريق كابتن/ محمد عادل

مدير قطاع الناشئين كابتن أحمد مبارك.

فاز فريق المقاولون لتحت 15 سنة بنين للكرة الطائرة على نادي وادي دجله أكتوبر بملعبه بنتيجة 3 / 1 في إطار مباريات بطولة الجمهورية.



ويتكون الجهاز الفني للمقاولون:

المدير الفني كابتن/ أحمد جوده

مدرب الفريق و مدير قطاع الناشئين كابتن/ أحمد مبارك.



في سياق آخر تغلب فريق فراشات كرة اليد 2010 بنادي المقاولون العرب على فريق قضايا الدولة

والتي انتهت بفوز الذئاب بنتيجة 36-23 وبهذا الفوز المستحق يصعد فريق النادي للدور 16 ٠

وجاءت المباراة ضمن فعاليات بطولة الجمهورية لكرة اليد

مدرب الفريق الكابتن/ حازم حجاج

أخصائي إصابات د/مصطفى حسين

إدارية الفريق ك / نعمه

المدير الفني ك /عادل محمود.