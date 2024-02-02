الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طائرة المقاولون العرب تتفوق على المعادى

فريق سيدات طائرة
فريق سيدات طائرة المقاولون

فاز فريق ١٩ سنة شابات للكرة الطائرة بنادي المقاولون العرب على نادي المعادي بنتيجة ٣ / ٢ في إطار مباريات بطولة الجمهورية.

ويتكون الجهاز للمقاولون من:-


المدير الفني كابتن/ أحمد جوده
مدرب الفريق كابتن/ محمد عادل 
مدير قطاع الناشئين كابتن أحمد مبارك.

 

فاز فريق المقاولون لتحت 15 سنة بنين للكرة الطائرة على نادي وادي دجله أكتوبر  بملعبه بنتيجة 3 / 1  في إطار مباريات بطولة الجمهورية.


ويتكون الجهاز الفني للمقاولون:

المدير الفني كابتن/ أحمد جوده
مدرب الفريق و مدير قطاع الناشئين كابتن/ أحمد مبارك.


في سياق آخر تغلب فريق فراشات كرة اليد 2010 بنادي المقاولون العرب على فريق قضايا الدولة 
والتي انتهت بفوز الذئاب بنتيجة 36-23 وبهذا الفوز المستحق يصعد فريق النادي للدور 16 ٠

وجاءت المباراة ضمن فعاليات بطولة الجمهورية لكرة اليد  
مدرب الفريق الكابتن/ حازم حجاج 
أخصائي إصابات د/مصطفى حسين
إدارية الفريق ك / نعمه
المدير الفني ك /عادل محمود.

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