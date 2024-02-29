موعد مباراة الوحدة والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستعد فريق الوحدة السعودي لمواجهة قوية مساء اليوم الخميس، عندما يستضيف نظيره التعاون، على ملعب "مدينة الملك عبد العزيز الرياضية"، وذلك في إطار الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الوحدة ضد التعاون في الدوري السعودي

تبدأ أحداث مباراة الوحدة والتعاون اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات

وتذاع مباراة الوحدة ضد التعاون في الدوري السعودي عبر قناة SSC SPORTS 1HD.

ترتيب الوحدة والتعاون في جدول الدوري السعودي

يحتل نادي الوحدة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة إحدى عشرة مباراة، فيما يحتل فريق التعاون المركز الرابع برصيد 38 نقطة، بعد الفوز في أحد عشر لقاء والتعادل في خمس مباريات وخسارة مثلهم.