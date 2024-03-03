4 دول عربية وأوربية تقدم عروضها بمهرجان مسرح الجنوب

قدمت الفرق المشاركة بمهرجان المسرح الدولي لشباب الجنوب، المُقام فى قنا، اليوم الأحد، 4 عروض مسرحية من دول الأردن، رومانيا، وأسبانيا وعمان.

العرض الإسباني:

بدأت العروض بالمونودراما الإسبانية "عروس الريح"، لفرقة إبريجو للإنتاج ويدور العرض عن قصة فنانة وحربها ضد محاولة تدمير قدرتها على الإبداع.

و تخوض تلك المرأة حربا كبيرة للحفاظ على الحب والفن والحياة ومناهضة التعصب النازي والفاشية، وهو من بطولة ماريا فيد.

وتأليف وإخراج باتي دومينيك والذي يشارك بفرقته للعام الثاني على التوالي بفعاليات المهرجان بعد نجاح عرضه «عرس الدم» الذى حظى على فاز باغلب جوائز المهرجان العام الماضى.

العرض الإردني:

وتلاه العرض الأردنى" ليلة الانحوته" ، وهو عرض كوميدى اثار الضحك بين جمهور المهرجان ويحكى قصة معاناة امراة من علاقات زوجها مع سيدات القرية.

ويتناول قضية الأخذ بالثأر فى التراث الاردنى، وشارك فى العرض كلا من نرفانا معطى ومعتصم فايز ومكرم ابراهيم وعبد الرازق محمود ومحمد عيسى تأليف واخراج اياد الريمونى.

العرض الروماني:

وعقب ذلك العرض الرومانى "المصعد" وهو احداث تحدث فى مساحة ضيقة من الفضاء، وهوعرض ميوزيكال من بطولة دياك زولتان وسيكرينبيس لازو وفيرسى ناجى.

العرض المسرحي العماني:

واختتم اليوم، العرض العمانى "على قارعة النسيان"، والذى تدور احداثه عن صراع البقاء والسيطرة على المسرح بين الجيل القديم والجديد والعرض بطولة روان الغيلانية ومديم الغاربى وخطاب الشماخى واخراج سامى البوسعيدى .

وتستمر اليوم فعاليات المهرجان بعرض 4 عروض اخرى هى المغربى همس ، والمصرى الورقة المفقودة والفلسطينى سرديات فلسطينية والمصرى الوابور. وبدأت العروض على مسرح قصر ثقافة قنا ضمن المسابقة الرسمية.

26 عرضًا يتنافسون على الجوائز:

و قال هيثم الهوارى رئيس المهرجان، إن سبب اختياره لإقامة الدورة الثانية فى قنا لتحقيق اهداف التنمية الشاملة ومشروع تنمية القرية.

وأوضح أن الدورة الحالية من المهرجان سوف تشهد إقامة 8 مكتبات جديدة فى القرى، و26عرض يتنافسوا على مسابقات المهرجان، من جميع انحاء العالم.

وتابع أن الفعاليات تقام فى 12 موقع هى قصور ثقافة" قنا ونجع حمادى وقوص" ، والكنيسة الانجيلية، ومستشفى الاورام.

ومراكز شباب "دندرة ومدينة العمال والطويرات والبياضية والدوما بالإشراف الشرقية"، ودريمز، بالاضافة الى اقامة سرادق ومسرح كبير فى مدينة جاردينيا بقنا الجديدة لإقامة الفعاليات .

وينظم المهرجان، الذي يستمر حتي 6 مارس، مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة.

تحت رعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية.

الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لأهالى مركز قفط، وجراند هوتيل، ومدينة دريمز، مؤسسة ريدك مصر للتنمية، دار حابى للنشر، جمعية انا المصرى بقنا.