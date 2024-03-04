وكيل وزارة الزراعة بالغربية يستقبل مدير مركز الزراعات التعاقدية

استقبل اليوم بديوان عام مديرية الزراعة بالغربية الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية , الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة , وذلك لمتابعة ملف الزراعات التعاقدية , وتم لقاء مع المزارعين لعرض جميع الامتيازات المقدمة لهم واهمية التعاقد وضمان التسويق لهذه المحاصيل بأسعار عادلة تساعد على رفع مستوى معيشى لهم , جاءت تلك الزيارة في إطار اهتمام الدولة بالمحاصيل الاستيراتيجيية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى وتقليل فاتورة الاستيراد , وبناءا على تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير

وحضور الدكتور محمود وهبة نائب مدير مركز الزراعات التعاقدية ، والمهندس فخرى باز مدير عام الإدارة العامة للارشاد الزراعى ، و صادق حبيب رئيس مجلس إدارة جمعية تسويق النباتات الطبية والعطرية

