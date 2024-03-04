الإثنين 04 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وكيل وزارة الزراعة بالغربية يستقبل مدير مركز الزراعات التعاقدية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل اليوم بديوان عام مديرية الزراعة بالغربية  الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية  , الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة , وذلك لمتابعة ملف الزراعات التعاقدية , وتم لقاء مع المزارعين لعرض جميع الامتيازات المقدمة لهم واهمية التعاقد وضمان التسويق لهذه المحاصيل بأسعار عادلة تساعد على رفع مستوى معيشى لهم , جاءت تلك الزيارة في إطار اهتمام الدولة بالمحاصيل الاستيراتيجيية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى وتقليل فاتورة الاستيراد , وبناءا على تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير
وحضور الدكتور محمود وهبة نائب مدير مركز الزراعات التعاقدية ، والمهندس فخرى باز مدير عام الإدارة العامة للارشاد الزراعى ، و صادق حبيب رئيس مجلس إدارة جمعية تسويق النباتات الطبية والعطرية 
 

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