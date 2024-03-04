اليوم.. «اكسبولينك» تطلق النسخة الأولي من مبادرة الاحتفال بيوم المصدر المصري

تنطلق اليوم بالقاهرة فعاليات النسخة الأولي من مبادرة جمعية المصدرين المصريين «يوم المصدر المصري» والتي تهدف إلى وضع قضية التصدير على الأجندة الوطنية.

وتقام النسخة الأولي من مبادرة الاحتفال بيوم المصدر تحت رعاية بنك تنمية الصادرات والغرفة التجارية الإيطالية – مصر.

وصرح محمد قاسم رئيس مجلس الإدارة، أن المبادرة تأتي إيماناً بأهمية ملف التصدير والمصدر المصري في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية لمصرنا الحبيبة.

وأكد قاسم، أن الهدف من الاحتفال تدشين مبادرة للاحتفال كل عام بيوم المصدر المصري لتكريم المصدرين المتميزين في مختلف القطاعات التصديرية والذين سيتم تصنيفهم وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

واضاف، كما أن يوم المصدر المصري يعد منتدى ومنصة للجمع بين المصدرين ومقدمي الخدمات والهيئات المعنية وسفراء الدول العربية والأفريقية والأجنبية المهتمة بشؤون التجارة البينية، يهدف إلي إصدار توصيات للخبراء والمختصين والحكوميين تمثل رؤية لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية من خلال آليات وحلول للتحديات التي تواجه رؤية الدولة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات.

واوضحت جمعية المصدرين المصريين في بيان لها، أن الاحتفالية تتضمن جلسات حوارية يشارك فيها نخبة الخبراء المعنيين بملف التصدير والاستثمار حيث تعقد الجلسة الأولى بعنوان " التصدير طوق النجاة" ويرأسها المهندس علاء دياب الرئيس التنفيذي لشركة بيكو، ويشارك فيها كل من، الدكتور شريف الجبلي رئيس مجموعة بولي سيرف للأسمدة، والدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، والسيد الاستاذ محمد ابو السعود نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات بالإضافة إلى السيد الاستاذ أحمد مدكور رئيس شركة Recavery Advisers -الراعي البلاتيني للاحتفالية هذا العام.

واضافت الجمعية، وتقام الجلسة الحوارية الثانية تحت عنوان: " الاستثمار من أجل التصدير" والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على المحاور الأساسية للاقتصاد المصري وآليات تذليل العقبات والتحديات التي تقف في طريق جذب المستثمرين وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.

ويرأس الجلسة المهندس شادي المنزلاوي الرئيس التنفيذي لشركة طيبة المنزلاوي بمشاركة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الاستثمار والتعاون الدولي سابقا، والسيد الاستاذ أحمد سعد نائب المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد الاستاذ ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والسيد الاستاذ أوميت جونيل المدير الإقليمي لشمال إفريقيا لشركة بيكو جلوبال.

كما تعلن جمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك على هامش الحفل عن إطلاق اكاديمية التصدير بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلةً في مركز تدريب التجارة الخارجية بدعم مادي أولي من برنامج الأفتياس 2.0 – التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بهدف بناء القدرة التصديرية لرواد الاعمال، وسيدات الأعمال، والخرجين الجدد، والشركات القائمة على المستوى المحلي والعربي والإفريقي للتمكين من التصدير باحترافية الي الأسواق العالمية.