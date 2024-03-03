جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية بمدينة الفيوم الجديدة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم قافلة طبية متخصصة بمدينة الفيوم الجديدة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وكلية الطب، ومديرية الصحة بالفيوم، وذلك اليوم الأحد بمقر الوحدة الصحية بمدينة الفيوم الجديدة. وذلك تحت رعاية الدكتورأحمد الأنصاري محافظ الفيوم، و الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي محمد إبراهيم عميد كلية الطب، والدكتورة نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامح فتحي عشماوي وكيل وزارة الصحة،.

صرح ا الدكتور عاصم العيسوي أن القافلة الطبية المتخصصة شارك بها نخبة متميزة من اعضاء هيئة التدريس والأطباء بالجامعة في تخصصي الأطفال والنسا، ونجحت في تقديم خدمات الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد 130 حالة، حيث تم الكشف على 70حالة في تخصص الأطفال و60 حالة تخصص النسا، وتم صرف العلاج للحالات بالمجان.

وأضاف أن جامعة الفيوم ومستشفياتها لا تبخل في تقديم كافة أشكال المساعدات الطبية لمجتمع الفيوم، من أجل المساهمة في رفع الوعي الصحى للمجتمع المحلي.

وفى نهاية القافلة قدم أهالي مدينة الفيوم الجديدة الشكر لجامعة الفيوم ومؤسسة حياة كريمة، ورئيس جامعة الفيوم على الجهود المبذولة في القافلة.

التوعية من مخاطر الادمان…

ومن جهه اخرى انطلقت اليوم مبادرة التوعية بمخاطر الإدمان التي تنظمها كلية الطب بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلية التمريض فى جامعة الفيوم .برعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس الجامعة ، و الدكتورعاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور حمدي محمد إبراهيم عميد كلية الطب، وأوالدكتورة نجلاء الشربيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. و بحضور الدكتورة غادة الجلاد القائم بأعمال عميد كلية التمريض، والدكتورة أمل فؤاد إبراهيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بالكلية، وحاضر فيها الدكتور سيد جمعة السيد المدرس المساعد بكلية الطب، وبحضور الدكتور إنعام عبد اللطيف فراج مدير وحدة الأزمات والكوارث بالكلية، والدكتورة فاطمة الزهراء الرفاعي مدير وحدة متابعة الخريجين.

أكدت الدكتورة غادة الجلاد عميد الكلية أهمية الندوة وأبعادها على المجتمع، وتفعيل مبادرة التوعية بمخاطر الإدمان لطلاب الجامعة.وتناول الدكتور سيد جمعة السيد التعريف بماهية الإدمان بأنه رغبة قهرية للاستمرار في تعاطي المادة المخدرة والحصول عليها بأي وسيلة مع الميل لزيادة الجرعة، وأضاف أن الإدمان يوصف بكونة مرضًا واختيارًا أيضًا، وذلك من خلال إرادة الشخص للتعاطي ليتحول لمرض بعد ذلك يعاني منه المدمن طيلة حياتة.

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