إزالة 5 حالات تعدي على أملاك الدولة بالإسماعيلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ حتى ١٥ مارس ٢٠٢٤ ، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

حيث شهد اليوم السبت، تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ٢٢، بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب، بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت تلك الحملة عن إزالة ٣ حالات تعدٍّ على أملاك الدولة.



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منها إزالة حالة تعدٍّ بولاية المحافظة، على مساحة ١٠ أفدنة، عبارة عن أراضي مرفوضة من التقنين.

كما تم إزالة حالتين تعدٍّ على أراضي بولاية السكة الحديد على مساحة ٤٣٠م٢ عبارة عن حوائط وأعمدة خرسانية.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.