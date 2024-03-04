الإثنين 04 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير يكشف تحديات تواجه مصر في مجال الزراعة (فيديو)

الزراعة
الزراعة

 أكد الدكتور زكريا فؤاد، أستاذ الزراعة، أن مصر تسعى لتجاوز التحديات العالمية وتحقيق طفرة في الأراضي الزراعية، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعرض مع مدير العام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أوجه التعاون المشتركة.

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استاذ في الزراعة: منظمة “الفاو” تدعم مصر بـ71 مليون دولار

 وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح”، الذي يعرض على قناة “إكسترا نيوز”، أنه يوجد تعاون وثيق بين منظمة الفاو، ومصر في مشروعات تنموية في مجال الأغذية والزراعة عبر سنوات عدة.

 وأوضح أن مدير عام منظمة الفاو، أشاد بالمشروعات التنموية المصرية في كل المجالات، سواء العمرانية، أو الزراعية، أو الصناعية.

 

تحديات تواجه مصر في الزراعة:

 ذكر أن التحديات تتمثل في أن مصر أكبر مستورد للقمح حتى الآن، ولكن الدولة تبذل جهودًا كبيرة جدًا للحد من هذه الكميات، بالإضافة إلى أنه يوجد تحديات تتمثل في الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت بصورة كبيرة على استيراد القمح.

 وقال إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالمجال الزراعي في شقين عن طريق التوسع الأفقي والتوسع الرأسي، لافتًا إلى أن التوسع الأفقي بزيادة المساحة المزروعة بسطوح الأراضي، إذ إنه خلال هذا العام والعام المقبل سيكمل 4 ملايين فدان في مناطق مصر المختلفة.

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