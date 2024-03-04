الزراعة تكشف تكلفة المشروع القومي للبتلو حتى الآن (فيديو)

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنفاق أكثر من 8 مليارات و572 مليون جنيه على المشروع القومي للبتلو، موضحًا أنه بدأ في منتصف 2017 بمبلغ مخصص للتمويل قيمته 100 مليون جنيه.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الإثنين، إن المشروع استفاد منع عدد من شباب الخريجين وصغار المربين بأكثر من 34 ألفا و500 مستفيد لتربية وتسمين ما يزيد على 505 آلاف رأس.

وأشار إلى أن المشروع القومي للبتلو استهدف منع ذبح العجول بأوزان تقل عن 100 كجم، فأصبحت نسبة اللحوم أعلى، متابعًا: "بدأنا بالبقر والجاموس في منتصف عام 2017 وفي عام 2020 تم إضافة العجول المستوردة عالية الإنتاجية وهو ما يمثل قيمة مضافة كبيرة، لأن معدلات الزيادة الوزنية الخاصة بها تعادل ضعف معدلات الزيادة الوزنية لحيواناتنا المحلية".

الزراعة: المشروع يهدف لزيادة الإنتاج

قال الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، إن الدولة بذلت جهودا كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين من الغذاء ومشروع البتلو واحد من الأدوات التي نفذتها وزارة الزراعة لتعظيم إنتاجنا وتوفير وتلبية احتياجات المواطنين من مصادر البروتين من أصل حيواني.

وأكد أن مشروع البتلو يهدف إلى زيادة أعداد الرؤوس المملوكة لدى المربين والمزارعين هذا ما يساعد على الحفاظ على الرؤوس صغيرة الوزن وضمان مضاعفة الإنتاج بشكل كبير، مشددًا على أن المشروع تم البدء فيه في عام 2017 ولم يكن التمويل يتجاوز 100 مليون جنيه اليوم أصبح حجم التمويل 8 مليارات جنيه.