انطلاق أعمال الدورة 161 للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

انطلقت منذ قليل صباح اليوم الأثنين أعمال اجتماع الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة.



ومن المقرر أن تناقش اعمال الاجتماع الذي يستمر يومي 4 و 5 مارس الجاري مشروع جدول أعمال الدورة الجديدة الذي يتضمن عددًا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية، لرفعها إلى الدورة الوزارية (161) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الأربعاء المقبل.