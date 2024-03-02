إحالة العاملين المقصرين بتعليم فاقوس للتحقيق

أحال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، العاملين المقصرين بالمنشآت التعليمية للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة، والمرور المُفاجىء على المنشآت الصحية المختلفة، لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت التعليمية بمركز فاقوس، لمتابعة سير إنتظام العاملين بها، والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد: عدم حضور ٢ من العاملين بمقر مدرسة السيد عطا الله للتعليم الأساسي التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب، وعدم تواجد ٤ من العاملين بمقر مدرسة ميت العز الابتدائية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

فقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق، في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.