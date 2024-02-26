عاجل .. المصارع كرم جابر يُعلن عدم مشاركته ببطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس

أعلن المصارع الأولمبي كرم جابر صباح اليوم الاثنين تعرضه للإصابة وعدم مشاركته في بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية والمؤهلة بدورها إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس صيف العام الجاري.

ونشر المصارع الأولمبي المتوج بذهبية دورة أثينا عام 2004 بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء نصه كالتالي ..

"بسم الله الرحمن الرحيم

الإصابة تمنعني من الاشتراك ف بطولة إفريقيا المؤهلة.

وشكرا لكل مصرى وكل الجهات الداعمة من وزارة الشباب إلى اللجنة الأوليمبية وشكرا لدعم الاتحاد المصرى للمصارعة وبالتوفيق لكل الفريق وبإذن الله يحصلون على بطاقات التأهيل ف أكثر الموازين كل التوفيق إلى أصدقائي المصارعين وباقى الألعاب الرياضية

وبإذن الله سأتوجه إلى التدريب مع المنتخبات وإن شاء الله سأنقل الخبرات في عالم التدريب شكرا لكل مصرى وشكرا وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي".