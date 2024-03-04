"زراعة عين شمس" تحتفل باليوم العالمي للحياة البرية في مؤتمر التنمية المستدامة

احتفلت كلية الزراعة في جامعة عين شمس، باليوم العالمي للحياة البرية بأطلاق فعاليات مؤتمر "التنمية المستدامة للحياة البرية " بالاشتراك مع نموذج الاغذية و الزراعة بجامعه عين شمس.

جاء ذلك تحت الإشراف الفني لمنظمة الأغذية و الزراعة بمصر (الفاو) بقاعة المؤتمرات الكبري برئاسة الدكتورة ثناء النوبي عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، المؤتمر وبرعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمركز القومي للبحوث وبمشاركة لفيف من علماء مركز بحوث الصحراء.

كما حضر فعاليات المؤتمر اللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية نيابة عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

تفاصيل حفل زراعة عين شمس

وأعرب الدكتور محمود حزين، عميد معهد البحوث الزراعية بالمركز القومي للبحوث في كلمته نيابة عن الدكتور حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث عن حرص المركز القومي في تقديم الدعم العلمي لطلاب الكلية من خبرات ومعامل وتدريب بما يشجعهم ويدعم لديهم أهمية البحث العلمي والسير نحو خطا ثابته تجاهه.

وأكد السفير الدكتور محمد عبد الغفار ، رئيس المجلس الأقتصادي الأفريقي على أهمية المؤتمر للطلاب وتعريفهم بأهمية الدور الأفريقي ومدي الأحتياج لكوادر علمية تدعم الدول الأفريقية في زيادة المشاريع الزراعية التنماوية بأفريقيا.

وشدد"عبد الغفار" على حتمية معرفة الطلاب بأهمية الدور الأفريقي عالمياً في الوقت الذي دعا فيه الطلاب للاطلاع على كافة التجارب العلمية ومراقبة التطور العالمي في كافة القطاعات لتحديد الهدف خلال الفترة القادمة بما يهدف الدولة المصرية ومؤسساتها، كذلك احتياجات دول القارة وكيفية مواجهة التحديات التي تواجهها.

وألقت الدكتورة غادة حجازي، أستاذ التكنولوجيا الحيوية النباتية وزراعة الأنسجة ورئيس قسم الأصول الوراثية (سابقًا) محاضرة عن (زراعه الأنسجة و دورها في الحفاظ علي الموارد الوراثية النباتية ) كما قدم طلاب الكلية من برنامج فا موديل من طلاب FA Model ASU ورشه عن الزراعة العضوية في المنزل بشكل عملي.

كما تم افتتاح معرض الأحياء البرية والذي ضم مجموعة من الأحياء البرية تم تحنيطها وحفظها من خلال طلاب الكلية بقيادة الأستاذ الدكتور انتصار حلمي ،أستاذ علم الحيوان بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

وأشرف على تنسيق المؤتمر كل من الدكتور نجلاء محمد عبيد، منسق عام المؤتمر و مدير عام البرامج الجديدة والمشرفة الأكاديمية لنموذج الأغذية والزراعة بجامعة عين شمس والدكتورة هبه نور الدين والدكتورة سماح هاشم كلية الزراعة جامعة عين شمس، والدكتورة دينا أحمد بمركز بحوث الصحراء .