جامعة الفيوم  تختتم مبادرة "أنت الحياة" بقرية منشأة الأمير بمركز إطسا

شارك قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم بالتعاون مع كلية الاداب، في مبادرة (أنت الحياة) التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة بقرية منشاة الامير مركز إطسا.

تم تنفيذ ندوة توعية عن مخاطر الشائعات وكيفية مواجهتها تحت إشراف الدكتور طارق عبد الوهاب عميد كلية الآداب، والدكتور هانى أبو العلا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميةالبيئة، وذلك اليوم الاثنين الموافق ، وحضرها 50 سيدة من أهالي القرية.

وصرح الدكتور عاصم العيسوي بأنه تم شهد عقد ندوة توعوية عن مخاطر الشائعات وكيفية مواجهتها، وحاضرت فيها الدكتورة إصلاح عبد الناصر المدرس بقسم الاجتماع بكلية الآداب، وتحدثت عن ماهية الشائعات، مشيرة إلى أن بعض الأفراد قد يعمل على ترويج الشائعات التي تضر بالصالح العام للمجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكونها وسيلة سهلة لترويج الشائعات بسرعة كبيرة بين أفراد المجتمع خاصة بين الأفراد محدودي التعليم، والذين ليس لهم دراية بالأمور الخاصة بمصلحة البلاد.

وتناولت طرق التصدي لمثل هذه الشائعات عن طريق محاولة إيقافها بواسطة التأكد من صحة المعلومات والبيانات ومصدرها، بجانب ضرورة تصدي القائمين على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لهذه الشائعات والرد على صحتها من عدمه، والإدلاء بالمعلومات الصحيحة، بجانب تعريف المجتمع بمدى خطورة هذه الشائعات، هذا فضلًا عن دور الأفراد داخل المجتمع في التحري للمعلومات المتداولة ومدى مصداقيتها قبل الترويج لها.

أسرتك ثروتك فى كلية التربية..

ومن جهه اخرى شهدت الدكتورة آمال جمعة عميد كلية التربية فى جامعة الفيوم فعاليات مبادرة تنمية الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتك ثروتك" التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مركز إعلام الفيوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الاثنين بكلية التربية. تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور سهام مصطفي مدير مركز إعلام الفيوم، ونادية أبو طالب المسؤول الإعلامي بمركز الإعلام، وعدد من طلاب الكلية.

أوضحت الدكتورة امال جمعة عميد الكلية أن المرأة نصف المجتمع ومسئولة عن نصف المجتمع الآخر مما يدل على أهمية دور المرأة في المجتمع والأسرة التي هي نواة المجتمع، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كله.

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