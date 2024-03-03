عبر الإنزال الجوي.. الولايات المتحدة تمنح ألف وجبة غذائية على قطاع غزة

أسقطت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، جوا 38 ألف وجبة غذائية على قطاع غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة سجلت بنجاح عملية إنزال لعدد ما يقارب الـ 38 ألف وجبة غذائية على قطاع غزة عن طريق الجو.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد، أمس السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنفذ، خلال الأيام المقبلة، عمليات إسقاط جوي لمساعدات إنسانية وإغاثية على سكان قطاع غزة.

وأشار إلى أن المساعدات ليست كافية، وأنه يأمل في التوصل لوقف إطلاق النار، خلال الأسابيع المقبلة.

وقال بايدن في تغريدة إن الولايات المتحدة "ستقوم في الأيام المقبلة، بتنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات لغزة، ومضاعفة الجهود لفتح ممر بحري، وتوسيع عمليات التسليم عن طريق البر"، مشيرا إلى أن "المساعدات التي تتدفق إلى غزة ليست كافية على الإطلاق، ونحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد وسوف تفعل الولايات المتحدة المزيد".