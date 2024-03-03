الأحد 03 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رسمياً .. افتتاح مكتب جوازات مدينتي

بوابة الوفد الإلكترونية

قام  السيد اللواء/ محمود قمرة، مساعد وزير الداخلية للجوازات والهجرة والجنسية ، بافتتاح مكتب جوازات مدينتي وذلك بحضور عدد من قيادات مجموعة طلعت مصطفى .

ويأتي افتتاح مكتب جوازات مدينتي في اطار الخطة المتكاملة الجاري تنفيذها لتوفير مختلف الخدمات لسكان مدينتي والرحاب ، ويقدم المكتب خدمات استخراج جواز سفر جديد وتجديد الجواز وإصدار شهادة تحركات، وذلك للمصريين فقط كمرحلة اولى .

ويتواجد مكتب جوازات مدينتي خلف نقطة شرطة مدينتي، ويستقبل العملاء من الساعة ٨.٠٠ صباحا حتى ٣ م.

الجريدة الورقية