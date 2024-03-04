منى زكى وتامر حسنى من أفضل 100 شخص فى أفريقيا

فى نهاية كل عام، تُعلن مجلة Ranks Africa Magazine عن قائمة أفضل 100 شخص مؤثر في أفريقيا،والتى تضم الكثي من المشهورين بالفن والغناء والرياضة وغيرهم من المجالات.

منى زكى وتامر حسنى فى القائمة:

أعلنت مجلة Ranks Africa Magazine، القائمة التى تضم أفضل 100 شخص مؤثر في أفريقيا لعام 2023، الذى جاء فها اسمين من أشهر النجوم لدينا.

حيث جاء ضمن القائمة من مصر كل من النجم “تامر حسنى” والنجمة “منى زكى”، تقديرًا لمجهوداتهما الكبيرة خلال الفترة الماضية من خلال أعمالهما الفنية.

واحتوت القائمة أيضًا على عدد كبير من الفنانين واللاعبين ومقدمي البرامج والمؤثرين والسياسيين من كل دول أفريقيا، كان في نفس القائمة من شمال أفريقيا المخرج السودانى “أمجد أبو العلا”، واللاعب المغربي “أشرف حكيمى”.

يذكر أن الفنان “تامر حسنى” انتهى مؤخرا من طرح أغانى ألبومه الجديد "هرمون السعادة"، ويعمل خلال الوقت الحالى على فيلمه الجديد "ري ستارت"، الذى يتعاون فيه مجددا مع الكاتب أيمن بهجت قمر بعد النجاح الكبير الذى حققاه في فيلم "البدلة"، والعمل يشاركه بطولته النجمة هنا الزاهد، ومن إخراج سارة وفيق.

وكان أيضًا آخر أعمال الفنانة “منى زكى” فيلم "رحلة 404"، الذى انطلق فى السينمات المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولة الفيلم أيضا كل من: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.