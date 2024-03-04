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الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك بمستهل تعاملات الإثنين

العملات
العملات

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك  في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من حروب وصراعات دولية تؤثر على سعر العملات.

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أسعار صرف العملات العربية اليوم الأحد

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أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية اليوم الأحد


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية والاجنبية اليوم:
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 30.75 للشراء و 30.85 للبيع.
وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 33.25 للشراء و 33.50 جنيه للبيع
سجل سعر الجنيه الاسترليني  مقابل الجنيه المصري نحو 38.92 للشراء ، و39.17 جنيه للبيع
وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 99.33 للشراء، و100.24 للبيع.
وجاء سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري نحو 7.80 للشراء، و 8.47 للبيع.
ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 8.19 للشراء ، و 8.24  للبيع

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