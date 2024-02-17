بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفتح يلا شوت بدون تقطيع HD في الدوري السعودي

يتأهب نادي النصر السعودي اليوم لاستقبال نظيره نادي الفتح ضمن منافسات الجولة العشرين من “دوري روشن السعودي”، في ظل سعي النصر لتضييق الفجوة مع المتصدر نادي الهلال، وهو الآن في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، آملاً في استعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه منذ موسم 2018/2019 والفوز باللقب العاشر في تاريخه بالدوري، من جهته، يسعى نادي الفتح لتحسين وضعه في جدول الترتيب حيث يقبع حاليًا في “المركز السابع” برصيد 29 نقطة، سنقدم لكم تفاصيل موعد المباراة والقنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح بالإضافة إلى التشكيل المتوقع لكلا الفريقين.

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كان النصر قد فاز على التعاون بنتيجة 4-1، يوم 30 ديسمبر الماضي، ضمن مباريات الجولة الـ19، ليعزز العالمي موقعه في وصافة جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، حيث يمتلك 46 نقطة من 15 انتصارًا وتعادل وحيد بينما خسر 3 مباريات، ليتأخر بفارق 7 نقاط عن الهلال متصدر الترتيب.

على الجانب الآخر؛ تعادل الفتح مع الأخدود بنتيجة 0-0، في أخر مبارياته قبل التوقف والتي جاءت أيضًا ضمن الجولة 19، ليصل رصيد النموذجي إلى 29 نقطة احتل بها المركز السابع، بعد 8 انتصارات و5 تعادلات و6 هزائم.

ويدخل النصر مباراة اليوم أمام الفتح، وهدفه تحقيق الفوز على الفتح، وحصد 3 نقاط مهمة من أجل مواصلة مطاردة غريمه التقليدي الهلال المُتصدر بفارق 7 نقاط كاملة على صدارة ترتيب الدوري السعودي.

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ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن"، برصيد 46 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، فيما يأتي الفتح في المركز السابع برصيد 29 نقطة.

تردد قناة SSC1 HD

يتطلع شريحة كبيرة من العاشقين والمحبين لكرة القدم لمعرفة تردد قناة SSC1 HD، وتعد قناة SSC من بين اهم القنوات العربية علي الاطلاق وذلك من خلال نقلها للعديد من البطولات والدوريات العربية المهمة والتي يبحث عنها المشاهد، وستقوم القناة بنقل مباراة النصر اليوم في الدورى السعودي باعتبارها من القنوات الحاصلة علي حقوق عرض المباريات الخاصة بالدورى السعودي في الشرق الاوسط، وجاء تردد القناة علي النحو التالي:

التردد: 12523

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

ضبط تردد قناة SSC علي جهاز الريسيفر

يتوجه المشاهد في البداية الي قائمة الاعدادت من الريموت كنترول.

بعد ذلك يتم النقر علي خانة القمر الصناعي.

ومن بعد ذلك يتم ادخال التردد الخاص بالقناة.

والنقر علي زر ادخال البيانات.

والضغط علي زر البحث.

والانتظار قليلا حتي تظهر امامك القناة.

موعد مباراة النصر والفتح

من المقرر ان تقام المواجهه الهامة بين النصر والفتح اليوم 17 فبراير 2024 ضمن الجولة 20 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين في تمام الساعة 7 مساءاً بتوقيت القاهرة والساعة 8 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة والساعة 9 مساءاً بتوقيت الامارات على استاد الأول بارك الذي يعد معقل الفتح ويقع في العاصمة الرياض.

تشكيل النصر المتوقع لمباراة الفتح