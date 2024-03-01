تدريب مسئولى خدمة المواطنين فى مستشفيات الفيوم

نظمت الادارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة تدريبا لـ 14 من مسئولى خدمة المواطنين فى مديرية الصحة والمستشفيات بالفيوم وذلك بحضور حنان وصفى -مدير ادارة خدمة المواطنين بالمديرية وذلك بناء على تعليمات وزير الصحه والسكان برفع كفاءة العاملين بوزارة الصحة والسكان وبرعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف حسن مدين - مدير عام الادارة العامة المواطنين .

ناقش التدريب موضوعات ادارة الوقت والتواصل الفعال والتفكير الإبداعي والاستبيان وجمع وتحليل البيانات واتجاهات الشكاوي والعمل الجماعي وادارة الازمات . وقام بالتدريب فريق من الادارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة ليلى عبد السلام وصفاء علام وعمر خالد وشيرين نعيم.

تم التدريب بقاعة مدرسة التمريض بمستشفى الفيوم العام على مدار 4 ايام و قام بالتنسيق للتدريب هدى احمد - منسق الدورة التدريبية بالوزارة وغادة رمضان - منسق الدورة التدربيية بالمديرية.

وفى نهاية الدورة تم توزيع شهادات اتمام الدورة التدريبية على المتدربين وحرصا من الدكتورسام حالعشماوى وكيل الوزارة بكيفية التواصل الفعال مع مقدمي الخدمة لارضاء المواطنين تم انجاز 69 شكوى من اصل 77 وردت خلال شهر يناير من الشكاوي الواردة للمديرية بنسبة 90%.

ادارة الجودة

وفى وقت سابق عقدت ادارة الجودة بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة حنان كمال حليم - مدير الادارة وبرعاية الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم تدريبا بعنوان أساسيات ادارة الجودة للأطباء المقبلين على الترقية واعضاء فرق الجودة الجدد لمدة 3ايام.

حضر التدريب 27 متدرب من الأطباء المقبلين علي الترقيات وكذلك اعضاء فرق الجودة الجدد بالمستشفيات، وتم التدريب بالتعاون مع ادارة التدريب بالمديرية بقيادة الدكتورة اسماء شريف بقاعه الدكتورة داليا رشدي بمدرسة التمريض.

قامت بالتدريب الدكتورة حنان كمال - مدير ادارة الجودة تناول التدريب: مفاهيم وتعريفات الجودة- أدوات تحسين الجودة - الأهداف الدولية لامن وسلامة المريض والملفات الطبية والسياسات والإجراءات.

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