مياه الفيوم تستقبل وفدا من شركة المنوفية

صرح المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن قطاع المعامل المركزية بالشركه استقبل وفدا من قطاع المعامل بشركه مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية فى إطار زيارات تبادل الخبرات بين الشركات التابعة وذلك بناء على توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى لنقل الخبرات والتجارب والقصص الناجحة والهادفة بين كافة قطاعات الشركات المختلفة لكى تحقق الاستفادة الكاملة فى رفع كفاءة ومهارات العاملين والاطلاع على كل ما هو جديد فى مجالات نظم مراقبة وجودة مياه الشرب من أجل تقديم خدمه أفضل تليق بالمواطنين.

وأضاف أن الزيارة تهدف للتعرف على التشغيل الامثل بالمعمل المركزى،و التعرف على أنواع الاجهزة المتقدمة، والاساسية ،والمساعدة بالإدارات المختلفة فى المعامل الفنية ( العضوية - غير العضوية - البيولوجى - البكتريولوجى) وإدارة الجودة وجمع العينات واهم الاختبارات القائمة بالمعمل ونطاق الاعتماد بالايزو 17025 ونظام اصدار التقارير.

الاستعداد للطقس السيئ

وفى وقت سابق صرح المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهه أى أمطار متوقع نزولها على المحافظة نتيجة الطقس السيئ حسب توقعات الأرصاد الجوية.

وأضاف أنه كل معدات وآليات الشركه من سيارات كسح ونافورى وشفط المياه من الشوارع تحت أهبه الاستعداد فور تلقيها اى بلاغات بجانب تمركزها وتموضعها بمركز الصيانه للتحرك الفورى لشفط اى تجمعات لمياه الأمطار خلال تلقيها اى بلاغات عن طريق الخط الساخن ١٢٥ أو مواقع التواصل الاجتماعي.

كما وجه رئيس الشركة جموع العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالتواجد داخل المحطات ومراجعة إجراءات التشغيل وانتظام محطات وروافع الصرف الصحي في عملها بجانب تواجد عمال التسليك لمطابق الصرف الصحي وتسليكها أولا بأول وصرف اى تجمع لمياه الأمطار على هذه المطابق .

و طالب المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه حال نزول الأمطار حتى لا تتأثر الشبكه بتصرفات المياه المستهلكة ومياه الأمطار في آن واحد مما يعوق عمل المحطات بكامل طاقتها نتيجة الحمولة الزائدة على الشبكه والروافع.

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