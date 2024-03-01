الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مصطفى بكري: حادثة طالبة العريش نيرة صلاح جرس إنذار للمجتمع

بكري يعلق على انتحار
بكري يعلق على انتحار نيرة صلاح

علق مصطفى بكري، على انتحار الطالبة بجامعة العريش نيرة صلاح، قائلًا: "تفاصيل الجريمة جرس إنذار للمجتمع وآخر نداء لنا لنستيقظ ونربي أولادنا تربية جيدة". 

وقال بكري، في مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، إن تفاصيل جريمة نيرة صلاح تم كشفها من قبل بعض زملائها في المدينة الجامعية الذين التقطوا لها صورًا خاصة لها سرًا بصور خادشة للحياء، وأنها تعرضت للتنمر والابتزاز. 

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قرار جديد في واقعة انتحار “نيرة صلاح”

وتابع : "تعرضت نيرة صلاح، الطالبة البالغة من العمر 18 عامًا، للتنمر والابتزاز من قبل زميلاتها في الجامعة والطالبات ولم تتمكن، وهي طالبة في جامعة العريش، من منع الابتزاز الذي كانت زميلاتها يحاولن القيام به.

وأكمل مصطفى بكري :"أنهت وزارة الداخلية تحقيقاتها في واقعة الطالبة شروق أحمد زميلة نيرة وأمينة المدينة الجامعية تمهيدًا لإحالة القضية إلى النيابة العامة لتوضيح موقف الطالبة نيرة صلاح التي انتحرت، وتم إيقاف ضابط الشرطة والد الطالبة شروق عن العمل لحين انتهاء التحقيق".

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