الأحد 03 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

أسعار اللحوم والمنتجات في معرض وزارة الزراعة (فيديو)

معرض وزارة الزراعة
معرض وزارة الزراعة

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، افتتاح معرض الوزارة أمس السبت، موضحًا أنه يوفر اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

txt

وزير الزراعة: صرف 307 ملايين جنيه تمويلًا جديداً للمشروع القومي للبتلو

txt

تخفيضات تصل لـ40%.. أسعار السلع المعروضة بمنافذ وزارة الزراعة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" الذي يعرض على قناة “TeN” اليوم الأحد، أن أسعار اللحوم في وزارة الزراعة بـ٣٠٠ جنيه للكيلو، موضحًا: “السعر يعتبر أرخص بكثير من أسعار الجزارين، وذلك نتيجة للتعامل المباشر مع المنتجين دون وجود حلقات وسيطة”.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير كل السلع ذات الجودة العالية بأسعار عادلة لتخفيف الأعباء الناتجة عن زيادة الأسعار، وذلك في إطار مبادرة الوزارة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين المصريين.

افتتاح معرض الزراعة بالدقي

افتتح أمس السبت، السيد القصير، وزير الزراعة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أكبر معرض لبيع السلع الغذائية التابع لوزارة الزراعة، وذلك بمنطقة المحميات أمام بوابة 9 لنادي الصيد بالدقي، ويضم المعرض أكثر من ٢٠٠ ساحة ما بين مواد غذائية ولحوم ودواجن وجميع السلع التي يحتاجها كل بيت، خصوصًا مع دخول شهر رمضان.

ويباع الزيت بـ65 جنيهًا، والسكر بـ27 جنيهًا، والدواجن بـ120 جنيهًا، والسمك ما بين 60 جنيهًا و70 جنيهًا والبلح 5 كيلو 250 جنيهًا.

مواد متعلقة

السفيرة منى عمر تكشف تحديات صعبة تواجه المرأة في الحروب والنزاعات (فيديو)

خبير اقتصادي يكشف خريطة السياحة العلاجية وأهميتها لمصر (فيديو)

حماس تكشف شرط تحقيق الهدنة في غزة خلال رمضان (فيديو)

ناسا تتخلى عن مشروع ضخم بالفضاء لزيادة تكلفته: يتخطى ملياري دولار (فيديو)

الحبتور: رأس الحكمة مدينة مصرية ولا أحد يمكنه الاقتراب من الآثار (فيديو)

الحبتور يكشف تعديلات مهمة لجذب السياح إلى الساحل الشمالي (فيديو)

أحمد موسى للفلسطينيين: لو جاتلكم مساعدات من أمريكا ارموها في البحر (فيديو)

أحمد موسى: انهيار السوق السوداء بعد دخول 10 مليارات من رأس الحكمة
الجريدة الورقية