أسعار اللحوم والمنتجات في معرض وزارة الزراعة (فيديو)

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، افتتاح معرض الوزارة أمس السبت، موضحًا أنه يوفر اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" الذي يعرض على قناة “TeN” اليوم الأحد، أن أسعار اللحوم في وزارة الزراعة بـ٣٠٠ جنيه للكيلو، موضحًا: “السعر يعتبر أرخص بكثير من أسعار الجزارين، وذلك نتيجة للتعامل المباشر مع المنتجين دون وجود حلقات وسيطة”.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير كل السلع ذات الجودة العالية بأسعار عادلة لتخفيف الأعباء الناتجة عن زيادة الأسعار، وذلك في إطار مبادرة الوزارة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين المصريين.

افتتاح معرض الزراعة بالدقي

افتتح أمس السبت، السيد القصير، وزير الزراعة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أكبر معرض لبيع السلع الغذائية التابع لوزارة الزراعة، وذلك بمنطقة المحميات أمام بوابة 9 لنادي الصيد بالدقي، ويضم المعرض أكثر من ٢٠٠ ساحة ما بين مواد غذائية ولحوم ودواجن وجميع السلع التي يحتاجها كل بيت، خصوصًا مع دخول شهر رمضان.

ويباع الزيت بـ65 جنيهًا، والسكر بـ27 جنيهًا، والدواجن بـ120 جنيهًا، والسمك ما بين 60 جنيهًا و70 جنيهًا والبلح 5 كيلو 250 جنيهًا.