الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

طقس دافئ بمحافظة البحيرة صباح اليوم الإثنين

طقس دافئ
طقس دافئ

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة ، صباح اليوم الإثنين ، إستقرارا في الأحوال الجوية ، وطقس دافئ حيث تبلغ درجة الحرارة حوالي23درجة مئوية ، مع إختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة ،وتبلغ نسبة الرطولة 29% ، مع رياح متوسطة تتراوح سرعتها مابين 14إلي 16كم/ساعة ، مثيرة للرمال والأتربة أحيانا ، خاصة في المناطق الصحراوية مثل مركز در والنوبارية ووادي النطرون ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين ،أثناء قيادتهم للسيارات في تلك المناطق .

وفي ميناء الصيد بالمعدية تواجدت اعداد كبيرة من الصيادين ، عقب صلاة  صلاة الفجر ، لبدء عملهم في صيد الأسماك ، من مياة البحر المتوسط ، عبر المراكب مختلفة الاحجام ، سوا رحلات الصيد اليومية او الأسبوعية .

وفي قري المحافظة يتواجد المزارعين بالحقول ، لحصاد المحاصيل الزراعية ،  من الخضروات والفاكهة ، لنقلها إلي أسواق الجملة

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