طقس دافئ بمحافظة البحيرة صباح اليوم الإثنين

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة ، صباح اليوم الإثنين ، إستقرارا في الأحوال الجوية ، وطقس دافئ حيث تبلغ درجة الحرارة حوالي23درجة مئوية ، مع إختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة ،وتبلغ نسبة الرطولة 29% ، مع رياح متوسطة تتراوح سرعتها مابين 14إلي 16كم/ساعة ، مثيرة للرمال والأتربة أحيانا ، خاصة في المناطق الصحراوية مثل مركز در والنوبارية ووادي النطرون ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين ،أثناء قيادتهم للسيارات في تلك المناطق .

وفي ميناء الصيد بالمعدية تواجدت اعداد كبيرة من الصيادين ، عقب صلاة صلاة الفجر ، لبدء عملهم في صيد الأسماك ، من مياة البحر المتوسط ، عبر المراكب مختلفة الاحجام ، سوا رحلات الصيد اليومية او الأسبوعية .

وفي قري المحافظة يتواجد المزارعين بالحقول ، لحصاد المحاصيل الزراعية ، من الخضروات والفاكهة ، لنقلها إلي أسواق الجملة