نجم إيطاليا السابق : محمد صلاح مازال الأفضل على مستوى أفريقيا

تحدث كريستيان زاكاردو لاعب منتخب إيطاليا السابق في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد عن محمد صلاح وتجربته الاحترافية وموقفه من لقب اللاعب الأفضل بالقارة.

وقال نجم ايطاليا السابق في تصريحاته ..

محمد صلاح؟ خلال رحلة احترافه في الدوري الإيطالي كان واضح أنه لاعب مهم جدا وكان سريع جدا فهو لاعب من الطراز الأول ويسجل العديد من الأهداف ذكي وسريع ولديه مقاومات عالية لذلك هو من أحد اللاعبين القلائل الذين يملكون إمكانيات مميزة.

- أفضل لاعب في قارة إفريقيا فيكتور أوسيمين أم صلاح؟ أعتقد محمد صلاح هو الأفضل.

وواصل : تراجع المنتخب الإيطالي في السنوات الأخيرة؟ في الماضي كان يوجد لدينا لاعبين مهاريين، ولكن في الوقت الحالي لم يكن الأمر مثل الماضي، ونأمل أن نعود مرة أخرى لمنصات التتويج خاصة في بطولة كأس العالم.