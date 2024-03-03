الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية: كل 100 يوم الديون ترتفع تريليون دولار

الولايات الأمريكية
الولايات الأمريكية المتحدة

ينمو عبء ديون الولايات المتحدة الأمريكية بوتيرة أسرع في الأشهر الأخيرة، حيث يزيد بنحو تريليون دولار كل 100 يوم تقريباً.

الولايات المتحدة الأمريكية

 

تجاوزت ديون الولايات المتحدة الأمريكية بشكل دائم 34 تريليون دولار في 4 يناير، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية. ووصلت إلى 33 تريليون دولار في 15 سبتمبر 2023، و32 تريليون دولار في 15 يونيو 2023، مسجلة هذه الوتيرة المتسارعة. قبل ذلك، كانت الزيادة البالغة تريليون دولار من 31 تريليون دولار تستغرق حوالي 8 أشهر.

 

ويبلغ دين الولايات المتحدة الأمريكية ، وهو مبلغ الأموال التي تقترضها الحكومة الفيدرالية لتغطية نفقات التشغيل، حوالي 34.4 مليار دولار، حتى يوم الأربعاء. يعتقد مايكل هارتنت، استراتيجي الاستثمار في بنك أوف أميركا، أن نمط الـ 100 يوم سيظل هو الأقرب خلال الانتقال من 34 تريليون دولار إلى 35 تريليون دولار، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

 

وكتب في مذكرة يوم الخميس: "لا عجب أن "نواقض الديون" تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، على سبيل المثال الذهب 2077 دولاراً للأوقية، والبيتكوين 67734 دولاراً".

 

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 الولايات المتحدة الأمريكية 

 

 الولايات المتحدة الأمريكية 

 

ويحوم سعر الذهب الفوري حالياً حول مستوى 2084 دولاراً للأوقية، في حين يحوم البيتكوين مؤخراً عند حوالي 61.443 دولاراً، بحسب الاسواق العربية

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 أنهت العملة المشفرة في فبراير أفضل شهر لها منذ عام 2020، حيث تم تداولها لفترة وجيزة فوق 64000 دولار يوم الأربعاء قبل أن تتراجع. وأشار هارتنت إلى أن التدفقات إلى صناديق العملات المشفرة في طريقها نحو "عام انفجار"، مع تدفق سنوي قدره 44.7 مليار دولار حتى الآن هذا العام.

 

خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين توقعاتها لتصنيفات الحكومة الأميركية إلى سلبية من مستقرة في نوفمبر بسبب تزايد مخاطر القوة المالية للبلاد.

 

وقالت الوكالة: “في سياق ارتفاع أسعار الفائدة، دون اتخاذ تدابير سياسية مالية فعالة لخفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات”. وتتوقع وكالة موديز أن يظل العجز المالي في الولايات المتحدة كبيرا للغاية، وهو ما من شأنه أن يضعف القدرة على تحمل الديون بشكل كبير.

 

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