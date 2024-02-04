إزالة 25 حالة تعدي بمراكز البداري وديروط وساحل سليم

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب يأتي في مقدمة أولويات الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لذا يعمل الجهاز التنفيذي بالمحافظة جاهداً بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن على إزالة كافة صور وأشكال التعديات لافتاً إلى استمرار حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب موضحاً أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى السبت 27 يناير الماضي وتستمر حتى 16 فبراير الجاري تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.

وأضاف محافظ أسيوط إنه تم إزالة 25 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمراكز البداري وديروط وساحل سليم بإجمالي مساحة 2525متر مربع مباني تضمنت (8حالات بالمباني على أرض زراعية بمساحة 1065متر مربع بمركز البداري، وحالتي تعدي على أراض املاك الدولة بمساحة 680متر مربع و5 حالات تعدي على املاك الاصلاح الزراعي بمساحة 1269متر مربع بمركز ديروط ، و8حالات تعدي بالمباني على الاراض الزراعية بمساحة 1400متر مربع وحالتي إزالة فورية على مساحة 60متر مربع بمركز ساحل سليم) مشيراً إلى وصول إجمالي ما تم إزالته منذ بدء الموجة وحتى الآن بلغ 296 حالة إزالة منها 229 حالة مباني بإجمالي مساحة 20636 متر مربع و38حالة زراعة بإجمالي مساحة 317 فدان و20 قيراط فضلاً عن 29 حالة تعدي على بالبناء على الاراض الزراعية الخاصة بمساحة 3518متر مربع.

وأضاف المحافظ أن تلك الحملات تمت بإشراف عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية مؤكداً على متابعته المستمرة لسير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة لافتًا إلى تكليفه لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والامنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان اللواء عصام سعد قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.