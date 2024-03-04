توتال إنرجيز وبابكو البحرينية يبحثان سبل التعاون لمواجهة تحديات الطاقة

في محاولات لمواجهة تحديات الطاقة بدول العالم، استقبل الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة "بابكو إنرجيز" مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، السيد باتريك بويان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، والسيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز.

ووفق لوكالة الأنباء البحرنية "بنا"، فقد بحث خلال الاجتماع سبل التعاون بين بابكو إنرجيز وتوتال إنرجيز، في خطوة لمواجهة تحديات قطاع الطاقة، وحدد اللقاء أسس وأطر التعاون بين الشركتين حيث ستدعم توتال إنرجيز بموجب اتفاق معلن تحسين مصفاة سترة، التي يجري تطويرها حاليًا، إلى جانب تقديم الدعم في تجارة منتجاتها النفطية عبر جلب قدرتها العالمية على توريد النفط والمواد الأولية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في مجال التكرير والتجارة.

ومن جانبه رحب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بهذه الشراكة مع توتال إنرجيز باعتبارها واحدة من المؤسسات الرائدة في قطاع الطاقة وأحد بيوت الخبرة في قطاع تجارة منتجات النفط والغاز، مشيرًا إلى حرص بابكو إنرجيز على تحقيق التعاون الفعال بهدف البحث عن فرص لمنتجات النفط والغاز في مملكة البحرين وتقديم حلول طاقة جديدة للعملاء تزامنًا مع قرب اكتمال مشروع تحديث مصفاة بابكو، بهدف بناء قاعدة عملاء عالية الجودة للإنتاج المستقبلي،وقال:"إن هذا التعاون مع توتال إنرجيز سيحقق قيمة إضافية لمملكة البحرين ومجموعة بابكو إنرجيز، من خلال تطبيق الخبرة العالمية لشركة توتال إنرجيز في تجارة المنتجات وتحسين المواد الخام، ونحن نتطلع إلى الشراكة مع توتال إنرجيز لبناء العلامة التجارية لبابكو إنرجيز كمورد عالمي موثوق به للمنتجات ذات الجودة العالية".

فيما قال باتريك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز "سعداء باختيارنا من بين قائمة كبرى شركات تجارة النفط والغاز والسلع الأساسية ذات الخبرة الدولية من الجهات ذات الصلة والاختصاص بقطاع الطاقة في مملكة البحرين، بهدف تحسين عملياتها النفطية وتعظيم القيمة، حيث تتمثل هذه الشراكة في بناء علاقة واعدة بين توتال إنرجيز ومملكة البحرين، ترتبط بتجارة المنتجات النفطية وتتوقع لتشمل المشاريع والتحديات المستقبلية المحتملة مثل الغاز الطبيعي المسال والطاقة المتجددة".