11 مستشفى و112 مركزا ووحدة طب أسرة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة

استعدادًا للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان ..

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، وأعضاء اللجنة بمجلس النواب، والوفد البرلماني، وذلك لزيارة المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظة أسوان، استعدادًا للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة.

واستهلت الزيارة، بمناقشة رئيس هيئة الرعاية الصحية ومحافظ أسوان ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والوفد المرافق آخر مستجدات التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان، وقد تفقد أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، في زيارة استمرت لمدة 4 أيام بمحافظة أسوان على التوالي، عدد من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في المحافظة، شملت مستشفيات "أسوان التخصصي، النيل، كوم إمبو، دراو، نصر النوبة"، وعدد من المراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية، وذلك لتقييم مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة الرعاية الصحية في المحافظة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه ترتكز منظومة هيئة الرعاية الصحية على 11 مستشفى و112 مركز ووحدة طب أسرة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة لأهالي أسوان، لافتًا إلى تسجيل أكثر من 1,2 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، ومنوهًا إلى استلام 90 منشآة صحية لتشغيلها في تقديم خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة، فضلًا عن تقديم أكثر من 250 ألف خدمة طبية لأبناء أسوان منذ بداية التشغيل التجريبي للمنظومة وحتى الآن.

واكد علي دعم عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، وكركيزة أساسية للإصلاح الصحي الشامل في مصر، كما ثمَّن السبكي دعم مجلس النواب المستمر لهيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا حرص الهيئة على مباشرة دورها الحيوي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بمحافظات تطبيق المنظومة وفقًا للمعايير العالمية.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي، بالدور الرقابي لمجلس النواب للاطمئنان على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين ودعمه جهود الدلة في الإصلاح الصحي، مؤكدًا أن تطوير البنية التشريعية ساهمت في تطوير الرعاية الصحية في مصر.

وثمَّن السبكي، دعم محافظ أسوان لإنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل على أرض المحافظة بأعلى جودة، بالإضافة إلى متابعته الميدانية والمستمرة للاطمئنان على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية لأبناء أسوان.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بالاستعدادات الجارية لإطلاق منظومة الرعاية الصحية الشاملة في أسوان، متابعًا: هدفنا هو الاطمئنان على سير العمل بالمنظومة بالشكل المخطط له، وقياس رضاء المواطنين عن خدماتها وتذليل كافة العقبات.

وتابع الدكتور أشرف حاتم: أننا سعداء بامتداد منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، وبأن هناك تطور ملحوظ في نوعية وجودة الخدمات، وسنسعى دائمًا للوصول للأفضل، مشيرًا إلى أن الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية هو المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030

ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بجهود هيئة الرعاية الصحية في تطوير المنشآت الصحية في المحافظة، مؤكدًا أن الهيئة ساهمت في تحويل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية إلى بانوراما جمالية متكاملة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية.

وتابع اللواء أشرف عطية: أنه قطعنا شوطاً كبيرًا في تطوير البنية التحتية، وهيئة الرعاية الصحية تعمل على تطوير وتجويد منظومة تقديم الخدمات الصحية، والمواطن أصبح يشعر بتحسن ملحوظ في جودة الخدمات الصحية، والمنظومة في تقدم مستمر.

وتجدر الإشارة، إلى أنه ضم وفد لجنة الصحة بمجلس النواب كلًا من النائبة الدكتورة سهير عبدالحميد، والنائب الدكتور محمود عزب، والنائب الدكتور محمود حمدي أبوالخير، والنائبة الدكتورة عبلة الألفي، والنائبة الدكتورة جمان عمارة، والنائبة الدكتورة مرفت عبدالعظيم، والنائبة الدكتورة راوية مختار، والنائب الدكتور مكرم رضوان.

وشارك في الجولات التفقدية واللقاءات بمحافظة أسوان من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة إليزابيث شاكر، المشرف العام على الاتصال السياسي بالهيئة، والدكتور مؤمن العشماوي، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية والمشرف العام على متابعة المشروعات الاستراتيجية بالهيئة، والدكتور إيهاب حنفي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في أسوان.

كما شارك اللقاء مع السيد المحافظ، كلًا الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، وأعضاء مجلس النواب بمحافظة أسوان