رئيس مدينة دمنهور يتفقد أعمال تطوير منطقة المدابغ

تفقد محمد كچك رئيس مركز ومدينة دمنهور، أعمال تطوير فرعيات شارع البطاط و منطقة المدابغ بطول 1000 متر وبتكلفة 3 مليون جنية.

حيث تابع أعمال وضع طبقة الأساس تمهيداً لتركيب صفايات المطر ورفع مطابق الصرف الصحي.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، على أنه جارى إستكمال باقي الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد لها وطبقًا للمواصفات المطلوبة والمعتمدة بالخطة الإستثمارية.

ووجه رئيس مدينة دمنهور، بتكثيف أعمال الرصف بالطرق المدرجة بالخطة الإستثمارية ،للإنتهاء منها في أسرع وقت ممكن تيسيرًا على المواطنين وتسهيلاً للحركة المرورية.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة، لمتابعة المشروعات الجارية وسرعة الإنتهاء من أعمال رصف الطرق، علي مستوي مركز ومدينة دمنهور .