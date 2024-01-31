الرعاية الصحية توقع بروتوكول تعاون مع السعودي الألماني لتبادل الخبرات وتطوير قدرات الأطقم الطبية والإدارية 

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن توقيع بروتوكول تعاون ثنائي مع السعودي الألماني الصحية، خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي آراب هيلث 2024، المنعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024 تحت شعار "تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية".

وشهد توقيع البروتوكول، كلًا من الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، معالي وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور منصور الجندي، رئيس القطاع الطبي للسعودي الألماني الصحية، والسيد مدني الحزيّن، رئيس القطاع المالي للسعودي الألماني الصحية، والدكتور عبدالعليم شيشي، رئيس إدارتي دورة الإيرادات والمبيعات للمجموعة، بالإضافة إلى عدد من قيادات ومدراء الإدارات المختلفة في الهيئة العامة للرعاية الصحية وممثلي المجموعة.

ووقع البروتوكول، كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور أحمد شبل، الرئيس التنفيذي للسعودي الألماني الصحية، ممثلًا عن المجموعة.

وأعرب الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن سعادته لتوقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والسعودي الألماني الصحية، لاستمرار تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، مشيرًا إلى أن تعاون القطاعين الحكومي والخاص هو أساس تحقيق التنمية الشاملة في الدولة وتوفير خدمات صحية عالمية ومتكاملة وشاملة ومتميزة ومبتكرة للمواطنين.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات التطوير وتنمية قدرات الأطقم الطبية والإدارية في مستشفيات السعودي الألماني الصحية، وتحقيق التميز في قطاع الرعاية الصحية بمصر، متابعًا: نمضي قُدمًا في تعزيز تبادل الخبرات والتعاون وعقد الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لاستمرار تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن القيادة السياسية والحكومة المصرية يساندون كل مبادرة تدمج القطاعين الحكومي والخاص بهدف استمرار تطوير وتقوية قطاع الرعاية الصحية المصري وتعزيز استدامته، مؤكدًا أن تشارك مختلف القطاعات والمؤسسات الصحية في بناء نظم الرعاية الصحية المصري يجسد مفهوم الدولة من المنظور الشامل، ولافتًا إلى أن الدولة قد أسست لعلاقة قوية للتشارك بين جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، كما عملت على تهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستثمارات الصحية.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد شبل، الرئيس التنفيذي للسعودي الألماني الصحية، إنه نفخر بالتعاون المثمر والمستمر مع هيئة الرعاية الصحية ككيان عملاق في الرعاية الصحية في المنطقة، وتابع: أنه تسعى السعودي الألماني الصحية إلى تطوير وتمكين قدرات القوى البشرية وتعزيز مهاراتهم بشكل دائم، وأن المجموعة لن ندخر جهداً من أجل تعزيز الأداء المؤسسي وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية المبتكرة وأفضل المرافق والتجهيزات الصحية تماشياً مع التزامها الراسخ بدعم نمو القطاع.

وتابع شبل: أنه نفخر بأن نكون جزءً من هذه الشراكة، وبخاصة من خلال التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية ذراع الدولة المصرية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفًا أنه نطمح لمواصلة العمل معاً من أجل تعزيز المعرفة المتبادلة وتحقيق النجاح المشترك وفاءً برسالتنا "نرعاكم كأهالينا" التي ستكون دائماً جوهر خدماتنا والمحرك الرئيسي لاستراتيجياتنا المختلفة.