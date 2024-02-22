الخميس 22 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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د. وجدي زين الدين: وصف صفقات العمران ببيع الأرض فلسفة عقيمة تنم عن جهل

د. وجدي زين الدين
د. وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

أكد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، أن إعلان الحكومة عن أكبر صفقة استثمار مباشر ضمن إطار تحقيق مستهدفات التنمية التي يحددها المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية رد قوي على الشائعات التي يطلقها البعض عن تعمد الحكومة احتكار المشروعات وتجنب إشراك القطاع الخاص.

وشدد زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، على أن الصفقة توفر فرص العمل وتدر المليارات وتعزز الاستثمارات وتؤدي لاستمرار ضخ العملة الأجنبية بجانب الموارد الاعتيادية، منوهًا إلى أن الشركات المصرية هي من ستبني وتعمر على مدار 30 سنة مقبلة.

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ولفت إلى أنه من المزمع الإعلان عن عدد من المناطق المطروحة للاستثمار من أجل تنميتها عمرانيا، مشددًا على أن تحديد الحكومة توقيت للإعلان عن التفاصيل الكاملة للصفقة يعكس مصداقيتها، مردفا: “ردود الحكومة أكبر رد على مروجي الشائعات الذين يرددون كلاما من نوعية باعوا الأرض، هو (المستثمر) هيشيل الأرض معه وهو ماشي، وإنما كلامهم ينم عن جهل أو يتعمدون إصابة الناس بالإحباط".

وتابع رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، : “وصف البعض صفقات العمران ببيع الأرض فلسفة عقيمة قديمة وتتعارض مع مفاهيم الأمن القومي المصري”.

 

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