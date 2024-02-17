وزير الصحة يفتح تحقيق حول تغيب الفرق الطبية بمستشفى قويسنا المركزي

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بفتح تحقيق حول تغيب أعداد كبيرة من الفرق الطبية من العاملين بمستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة، اليوم السبت، ضمن سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة التي يجريها وزير الصحة والسكان، للمنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أقسام مستشفى قويسنا المركزي، حيث انتقد تردي حالة الأسرة في الأقسام الداخلي، موجهاً بتجديدها، كما تفقد الصيدلية للتأكد من توافر مخزون كافِ من الأدوية اللازمة للمرضى.

العيادات الخارجية للمستشفى

وتابع «عبدالغفار» أن وزير الصحة تفقد العيادات الخارجية للمستشفى، والتي تضم كافة التخصصات الطبية، لمراجعة منظومة العمل، حيث تبين عدم استقبال المرضى بعدد كبير من العيادات، نتيجة غلقها، فضلاً عن تغييب عدد كبير من الأطباء، موجهاً بفتح تحقيق في هذا الشأن.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير راجع القوى البشرية من العاملين بالمستشفى، منتقداً زيادة أعداد القوى البشرية بعدد من أقسام المستشفى، مشدداً على أهمية إعادة توزيع القوى البشرية، وفقاً للاحتياجات، كما شدد الوزير على سرعة الاستجابة للمرضى وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في أقل مدة زمنية ممكنة.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى حرص الوزير على التحدث مع المرضى بالمستشفى، للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، والاستماع لمطالبهم وتنفيذها.





